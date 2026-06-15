27 disparos y España no pudo hacerle gol a Cabo Verde

Héctor Cantú

España ha empezado con el pie izquierdo su andar en la Copa del Mundo 2026 luego de protagonizar el primer empate sin goles de certamen, ante Cabo Verde.

Ni siquiera los más de mil millones de euros, valor del equipo Rojo, pudo marcar la diferencia ante el debutante que apenas supera los 54 millones de euros en el mercado.

España no lo puede creer; frustración absoluta tras el empate ante Cabo Verde

Las cifras del encuentro son escandalosas: España no pudo marcarle gol, con Lamine Yamal, Ferrán Torres y Mikel Merino en la delantera, a pesar de haber realizado 27 disparos al arco rival.

De este total, 8 fueron bloqueados por el cerco defensivo que tuvo un partido perfecto. Solo uno pegó en el poste de los 16 que se realizaron dentro del área.

España tocó la pelota dentro del área rival en 51 ocasiones, en las que solo generó dos opciones claras de gol que fueron desperdiciadas, ambas, por Ferrán Torres, delantero del Barcelona.

Con sabor a victoria; así festejó Cabo Verde su empate ante España

Ni siquiera por aire la escuadra de Luis de la Fuente pudo marcar la diferencia. Once tiros de esquina tampoco fueron la llave para romper el cerco y el bloque bajo de Cabo Verde que ha dejado escuela.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, se ha convertido en el arquero con más edad (40 años) en la Copa del Mundo que deja su arco sin recibir goles. España simplemente no quiso y no pudo cambiar la historia.