Ecuador intentará demostrar que está para pelear con cualquier selección

Redacción FOX Deportes

Moisés Caicedo dijo este martes que Ecuador "no" le tiene miedo a ninguna selección de cara al Mundial 2026.

📸🤔 ¿Moi, nos tomas una foto? pic.twitter.com/nip3nmElus — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) March 24, 2026

La Selección Ecuador se está entrenando en Madrid para preparar los encuentros amistosos del próximo viernes ante Marruecos, en el Metropolitano y el lunes frente a Países Bajos en Eindhoven, y Caicedo señaló que el duelo contra los neerlandeses es una buena oportunidad de "conocer" en qué punto se encuentran.

Caicedo afirmó que quieren "hacer las cosas bien" para poder mejorar en el tiempo que queda para el Mundial, en el que no sabe si podrá jugar el primer partido porque fue expulsado por doble amarilla en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas ante Argentina.

Caicedo, titular fijo en el Chelsea y en la Selección Ecuatoriana, afirmó que ahora está "pensando" en el equipo nacional y en "dar lo mejor" en todos los partidos.