Publicación: martes 14 de abril de 2026

Reuters

Ecuador enfrentará a Arabia Saudita previo al Mundial

La 'Tri' disputará un duelo amistoso en Nueva Jersey.

La Selección Ecuatoriana de futbol enfrentará a Arabia Saudita el 30 de mayo en un amistoso previo al encuentro ya anunciado ante Guatemala, consolidando su preparación rumbo al Mundial, dijo el martes la federación local.

El partido se jugará en el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey. La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) anunció a inicios de mes que la 'Tri' también se enfrentará a Guatemala el 7 de junio, días antes del Mundial, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en ⁠Estados Unidos, México y Canadá.

"El duelo ante Arabia Saudita será una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo el funcionamiento del equipo, evaluar variantes y continuar consolidando el proceso en la antesala del Mundial".

En los amistosos ​de marzo, ​Ecuador empató 1-1 con Marruecos y Países Bajos.

Ecuador integra el grupo E junto ​con Costa de Marfil, Curazao y Alemania en la ​primera fase del Mundial.

Cuidado, Ecuador ya tiene jugadores más valiosos que México

8. Kendry Páez, lateral del Racing Estrasburgo: 10 millones de euros según Transfermarkt.
7. Alexis Vega, extremo del Toluca; 10 MDE
6. Julián Quiñones, delantero del Al-Qadsiah: 12 MDE
5. Johan Vásquez, defensa del Genoa: 14 MDE
4. Pervis Estupiñán, lateral del Milan: 22 MDE
3. Santiago Giménez, delantero del Milan: 25 MDE
2. Joel Ordóñez, defensa del Brujas: 28 MDE
1. Willian Pacho, defensa del Paris Saint-Germain: 65 MDE

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS