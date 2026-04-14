Ecuador enfrentará a Arabia Saudita previo al Mundial

Reuters

La Selección Ecuatoriana de futbol enfrentará a Arabia Saudita el 30 de mayo en un amistoso previo al encuentro ya anunciado ante Guatemala, consolidando su preparación rumbo al Mundial, dijo el martes la federación local.

El partido se jugará en el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey. La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) anunció a inicios de mes que la 'Tri' también se enfrentará a Guatemala el 7 de junio, días antes del Mundial, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en ⁠Estados Unidos, México y Canadá.

"El duelo ante Arabia Saudita será una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo el funcionamiento del equipo, evaluar variantes y continuar consolidando el proceso en la antesala del Mundial".

En los amistosos ​de marzo, ​Ecuador empató 1-1 con Marruecos y Países Bajos.

Ecuador integra el grupo E junto ​con Costa de Marfil, Curazao y Alemania en la ​primera fase del Mundial.