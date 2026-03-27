¿Dos selecciones americanas más a la Copa del Mundo 2026?

Enrique Gómez

¿Tendremos a dos países americanos más en la Copa del Mundo del 2026? Tras las primeras semifinales del Repechaje Intercontinental, Bolivia y Jamaica clasificaron a las finales por un boleto al Mundial.

El equipo de CONMEBOL se instaló en la Llave B y el de CONCACAF en la Llave A, donde ya los esperan las selecciones que quedaron previamente sembradas en la antesala hacia la Copa del Mundo 2026.

Así quedaron definidas las dos finales que entregan un boleto al gran torneo del verano:

· Congo Democrático vs Jamaica: Estadio BBVA, Nuevo León

· Irak vs Bolivia: Estadio AKRON, Jalisco

Ambos duelos se disputarán el 31 de marzo, en dos de las tres sedes mundialistas que tendrá México para la Copa del Mundo 2026. Es decir, Jamaica y Bolivia podrían sumarse a las ‘fuerzas americanas’ para este torneo celebrado en Norteamérica.

¡Esperen, todavía falta un partido! Bolivia vivió una alegría desmedida

El conjunto sudamericano se ganó su pase a la final tras vencer por remontada a Surinam, mientras que el equipo caribeño venció por la mínima a Nueva Caledonia, país oceánico que llegaba con pocas esperanzas, pero que recibió un gran apoyo por parte del público en Guadalajara, unas de las ciudades donde más se siente la mexicanidad de arropar al menos favorecido.

Así el Ranking FIFA de los cuatro equipos que esperan ganar uno de los dos últimos lugares al Mundial:

1. Congo Democrático: 48°

2. Irak: 59°

3. Jamaica: 69°

4. Bolivia: 76°

Es decir, de acuerdo con el Ranking FIFA, los dos aspirantes americanos son favoritos para quedar eliminados, pero al menos tendrán la ventaja de llegar con ritmo de juego a estos partidos.

La selección que resulte vencedora en la Llave A se acomodará en el Grupo K de la Copa del Mundo 2026 junto a Portugal Uzbekistán y Colombia, el cual vivirá dos de sus encuentros en territorio mexicano, mientras que el vencedor de la Llave B se integrará al Grupo I, donde ya esperan Francia, Senegal y Noruega y cuya actividad se centrará en el noreste de Estados Unidos y en Canadá.