Publicación: miércoles 18 de marzo de 2026

EFE

Ahora el Ranking de la FIFA se actualizará en tiempo real

El sistema se implementará a partir de finales de marzo de este año.

La clasificación FIFA, que ordena a las selecciones nacionales según un sistema de puntuación, se actualizará en tiempo real desde las próximas ventanas internacionales, tanto en su versión masculina como femenina.

Hasta el momento, este ranking se actualizaba después de los últimos partidos del período internacional correspondiente. Ahora, una versión provisional aparecerá disponible para los aficionados según se vayan jugando los encuentros, informó la FIFA.

No obstante, la organización internacional insiste en que los resultados no serán definitivos hasta que no finalicen las ventanas, por lo que las posiciones no serán oficiales hasta ese momento.

La intimidante camiseta de Brasil para el Mundial 2026

Brasil reveló su camiseta visitante para el Mundial 2026.
Por primera vez en la historia, el Jumpman de Jordan aparece en una camiseta de equipo nacional.
El jersey es azul oscuro con negro y usa los patrones de los
Vinícius Junior y compañía buscarán llevar lejos este uniforme en la Copa del Mundo del 2026.
La camiseta y el short hacen juego, mientras que las calcetas van todas en color negro.
Así luce por detrás esta camiseta, la cual contará con unos filos turquesa en los costados.
El escudo de la Confederación Brasileña de Futbol (que contrasta espectacular con la camiseta oscura), así como los números en blanco, van alineados en el centro.
A detalle, así la camiseta intimidante y

El cambio se aplicará por primera vez en la competición masculina durante el período de selecciones de marzo y en la femenina, en abril. Al respecto, la FIFA apunta:

"La fórmula utilizada para calcular las posiciones seguirá siendo la misma, aunque ahora se aplicará tras recibir información confirmada sobre los goles marcados, por lo que se reflejará al instante cómo afecta un cambio en el marcador a la clasificación de un equipo".

La clasificación masculina se elabora desde 1992 y la femenina, desde 2003. Para la obtención de puntos, se tendrán en cuenta los torneos oficiales de la FIFA y las competiciones absolutas aprobadas por el máximo organismo, tanto en categoría masculina como en femenina.

El Estadio Azteca se 'adorna' a 86 días del Mundial

Así luce por fuera el Estadio Azteca a 86 días de albergar el partido inaugural entre México y Suadáfrica.
El inmueble, cuyo nombre oficial será Estadio Banorte por motivos de patrocinio, ya lució sus primeras letras en el techo.
Las nuevas butacas ya fueron colocadas, pero los paneles en el techo van a menos de la mitad.
Los trabajos también son en la explanada del inmueble.
El Estadio (que se llamará Ciudad de México en el Mundial) se reinaugurará el 28 de marzo en un partido amistoso entre el Tri y Portugal.
De momento, solo las letras
El Estadio Azteca se convertirá en el primero en albergar tres partidos inaugurales del Mundial, cuando el Tri reciba a Sudáfrica el 11 de junio.
Así continúan los trabajos de cara a la Copa del Mundo del 2026.
Así continúan los trabajos de cara a la Copa del Mundo del 2026.
Así continúan los trabajos de cara a la Copa del Mundo del 2026.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS