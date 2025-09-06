Cuarta victoria para Inglaterra en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

Oscar Sandoval

Inglaterra venció 2-0 a Andorra y suma cuatro victorias en fila en la eliminatoria de la UEFA rumbo a la próxima Copa del Mundo, el rival que no opuso resistencia, terminó cayendo ante un equipo que va tomando la forma que Thomas Tuchel busca y el Mundial está cerca.

El resultado con el que la Selección Inglesa derrotó a Andorra es engañoso luego de 90 minutos de dominio total de los locales que se apoderaron del balón y controlaron el mediocampo para generar varias ocasiones de gol que al final no terminaron con el balón en las redes.

El conjunto inglés corrió con suerte en la primera mitad y se adelantó en el marcador a los 25 minutos con un autogol de Christian García quien intentó cortar un centro desde la banda derecha y desvió el esférico a la portería.

Los ‘Tres Leones’ vivieron sus mejores momentos después del descanso, pero no pudieron con el portero Iker Álvarez que dejó una atajada para el recuerdo al 51 tras un remate de Elliot Anderson a una mano cuando la portería estaba abierta y a disposición del inglés.

Declan Rice puso cifras definitivas a los 67 minutos con un cabezazo dentro del área que aseguró las tres unidades para Inglaterra que va caminando al Mundial 2026.