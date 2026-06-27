Croacia resiste y sella su boleto a dieciseisavos del Mundial

Karla Villegas Gama

Croacia resistió el empuje de Ghana, ganó 2-1 y aseguró el segundo lugar del Grupo L para avanzar a los dieciseisavos de final.

Las ‘Estrellas Negras’ monopolizaron la posesión en el arranque, aunque sin inquietar el arco rival. Poco a poco, Croacia equilibró el partido y comenzó a generar peligro.

La resistencia africana se rompió al minuto 31, cuando Petar Sučić sacó un potente disparo desde fuera del área para abrir el marcador.

Petar Sucic adelanta a Croacia y le da el liderato momentáneo

Ghana reaccionó antes del descanso, pero la defensa croata mantuvo el orden para conservar la ventaja.

Sin embargo, encontró premio a su insistencia al minuto 73. Derrick Luckassen aprovechó una desatención defensiva en un tiro libre y empujó el balón prácticamente sobre la línea para firmar el 1-1.

El VAR revisó un posible fuera de juego y una presunta falta durante la acción, pero el árbitro terminó por conceder el gol. Durante algunos minutos, ese empate colocaba a Ghana en los dieciseisavos de final.

After VAR review, the goal is GIVEN 🇬🇭



Ghana levels the game against Croatia! pic.twitter.com/X9rEPbv9Q4 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 27, 2026

La respuesta croata no tardó demasiado. Al minuto 83, Luka Modrić cobró un tiro de esquina que Nikola Vlašić convirtió en gol con un sólido remate de cabeza para devolverle la ventaja a los 'Vatreni'.

Con este resultado, Croacia terminó como segundo del Grupo L y enfrentará en dieciseisavos al ganador del Grupo K, Colombia o Portugal.