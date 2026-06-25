El Día D del Grupo L: Inglaterra, Ghana y Croacia por los dieciseisavos del Mundial 2026

Oscar Sandoval

El Grupo L del Mundial 2026 disputa la tercera jornada de la fase de grupos y el liderato del sector está en el aire. Inglaterra tiene en su poder el primer lugar y depende de sí mismo para conservarlo porque enfrenta a Panamá que está eliminado de la Copa del Mundo.

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Ghana y Croacia pelearán por un lugar directo en dieciseisavos de final, la diferencia entre ambos es de un punto a favor del conjunto africano que registra una victoria y un empate, mientras que los ‘Vatreni’ cayeron en su debut, pero corrigieron el camino ante ‘Los Canaleros’.

Así la tabla del Grupo L, al momento

1. Inglaterra, 6 puntos (+2)

2. Ghana, 4 puntos (+1)

3. Croacia, 3 puntos (-1)

4. Panama, 0 puntos (-2)

Inglaterra busca asegurar el primer lugar Copyright: Reuters

Los ‘Tres Leones’ tienen la oportunidad de amarrar el liderato de grupo, enfrentan al rival más débil y a un equipo al que goleó por 6-1 la última vez que se vieron las caras en la Copa del Mundo.

Inglaterra tiene todo a favor para sumar las tres unidades y asegurar el primer lugar, avanzar en calidad de invicto le daría opciones de tener un camino más estable en la fase eliminatorias.

Ghana y Croacia pelean por un lugar en dieciseisavos del Mundial 2026 Copyright: Reuters

Ghana y Croacia comienzan a jugar a todo o nada antes de la segunda ronda porque el duelo del próximo sábado será decisivo, ambos necesitan el triunfo para sellar un boleto directo a la siguiente ronda y no depender de otros resultados.

El perdedor tendrá que esperar por uno de los mejores terceros lugares y en los dieciseisavos de final tendrían que enfrentar a un líder de sector por lo que Ghana y Croacia tienen su destino en las manos.