"Cristiano y Messi cambiaron y mejoraron el futbol", dijo el técnico de Portugal

EFE

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, aseguró que Cristiano Ronaldo también "tiene emociones", pero que "lo impresionante es la respuesta" que da, con base en el trabajo y el entrenamiento.

"Fue una semana difícil porque no conseguimos el resultado para el que trabajamos (en el 1-1 ante Congo). Fue una situación difícil y hay ruido que no es correcto, hay noticias falsas, pero luego también tenemos mucho apoyo. Cristiano es un jugador que en su club lo juega todo, está fresco y va partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, no hay que hacer planes", dijo el español tras la victoria 5-0 sobre Uzbekistán.

"Cristiano es humano, es normal tener emociones, lo impresionante es la respuesta, que es entrenar, trabajar y exigirse a sí mismo. Todos pueden hablar, pero nadie puede dudar de eso; le estaba preguntando y no sé si es genética, nunca trabajé con un jugador así", añadió.

Martínez se rindió ante el legado de Cristiano y Leo Messi, que siguen dominando el futbol mundial pese a estar en la fase final de sus carreras.

¿Cuánto cambió Cristiano Ronaldo entre su primer y último gol en Mundiales?

"Son jugadores que cambiaron el futbol, que mejoraron el futbol y que necesitaron su rivalidad para crecer constantemente. Nuestro capitán es un icono, está en el sexto Mundial, es el capitán de la selección portuguesa, es un ejemplo de lo que es jugar para la selección. Lo que hace es mejorar cada día y tener una actitud increíble dentro del vestuario, no solo en los goles, sino en las posiciones, abrir espacios, su disciplina. Muy contento por él, se lo merece, pero ya sé que está pensando en el próximo partido" contó Martínez.

También consideró que la selección que acabe ganando el Mundial es la que sepa sobreponerse a las adversidades.

"Este es mi tercer Mundial. Al principio pensaba que al llegar al Mundial había que ganarlo todo. En cambio es el equipo que tiene mayor número de dificultades y las consigue revertir el que llega lejos. Este Mundial tiene 8 partidos, nuestro equipo está mucho más preparado ahora que antes de llegar. Ahora recuperaremos bien. Sin duda, somos una selección más preparada después del dolor que hemos pasado", afirmó.