Cristiano Ronaldo: "Portugal no tenía títulos antes de mí"

Karla Villegas Gama

Cristiano Ronaldo puso fin a su historia en las Copas del Mundo con la eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final.

El capitán de las 'Quinas' disputó todo el encuentro, pero no pudo evitar la eliminación y cerró su carrera mundialista sin conquistar el título.

Sin embargo, CR7 dijo al final del partido que “tengo la conciencia tranquila” porque siempre dio todo de sí mismo.

Además, recalcó la importancia e impacto que ha tenido con la selección:

“He ganado tres títulos con Portugal, antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título”.

Cristiano Ronaldo empató el partido con un gol histórico

El delantero también se refirió al logro que considera más importante con la Selección Portuguesa:

“El mayor título que gané en la selección fue en 2016 (Eurocopa), que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente”.

Cristiano Ronaldo disputó 27 partidos en Copas del Mundo, marcó 11 goles y repartió dos asistencias.

Además, es el jugador más joven y el más longevo en marcar con la Selección Portuguesa: anotó a los 21 años frente a Irán en Alemania 2006 y a los 41 ante Croacia en el Mundial 2026. También es el único futbolista en la historia que ha marcado en seis Copas del Mundo.