Publicación: martes 7 de julio de 2026

Karla Villegas Gama

Cristiano Ronaldo: "Portugal no tenía títulos antes de mí"

CR7 reivindicó su legado con las 'Quinas' y equiparó la Eurocopa 2016 con un Mundial.

Cristiano Ronaldo puso fin a su historia en las Copas del Mundo con la eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final.

El capitán de las 'Quinas' disputó todo el encuentro, pero no pudo evitar la eliminación y cerró su carrera mundialista sin conquistar el título.

Sin embargo, CR7 dijo al final del partido que “tengo la conciencia tranquila” porque siempre dio todo de sí mismo.

Además, recalcó la importancia e impacto que ha tenido con la selección:

“He ganado tres títulos con Portugal, antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título”.

Cristiano Ronaldo empató el partido con un gol histórico

A los 41 años, Cristiano Ronaldo marcó su gol 11 en Copa del Mundo
Este además es el primer gol de Cristiano en partido eliminatorio
Previamente le habían anulado un gol
Portugal todavía cree que puede hacerlo, aún ante los embates constantes de Croacia

El delantero también se refirió al logro que considera más importante con la Selección Portuguesa:

“El mayor título que gané en la selección fue en 2016 (Eurocopa), que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente”.

Cristiano Ronaldo disputó 27 partidos en Copas del Mundo, marcó 11 goles y repartió dos asistencias.

Además, es el jugador más joven y el más longevo en marcar con la Selección Portuguesa: anotó a los 21 años frente a Irán en Alemania 2006 y a los 41 ante Croacia en el Mundial 2026. También es el único futbolista en la historia que ha marcado en seis Copas del Mundo.

Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo

1. Rival: Angola Marcador: Portugal 1-0 Angola Mundial: Alemania 2006 Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados: 60
2. Rival: Irán Marcador: Portugal 2-0 Irán Mundial: Alemania 2006 Goles: 1 Asistencias: 0 Minutos jugados: 90
3. Rival: Países Bajos Marcador: Portugal 1-0 Países Bajos Mundial: Alemania 2006 (Octavos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados: 34
4. Rival: Inglaterra Marcador: Portugal 3-1 Inglaterra (penales) Mundial: Alemania 2006 (cuartos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados: 120
5. Rival: Francia Marcador: Portugal 0-1 Francia Mundial: Alemania 2006 (Semifinales) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
6. Rival: Alemania Marcador: Portugal 1-3 Alemania Mundial: Alemania 2006 (Partido por el tercer lugar) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados: 90
8. Rival: Corea del Norte Marcador: Portugal 7-0 Corea del Norte Mundial: Sudáfrica 2010 (Fase de grupos) Goles: 1 Asistencias: 1 Minutos jugados:90
9. Rival: Brasil Marcador: Portugal 0-0 Brasil Mundial: Sudáfrica 2010 (Fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
10. Rival: España Marcador: Portugal 0-1 España Mundial: Sudáfrica 2010 (Octavos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
11. Rival: Alemania Marcador: Portugal 0-4 Alemania Mundial: Brasil 2014 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
12. Rival: Estados Unidos Marcador: Portugal 2-2 Estados Unidos Mundial: Brasil 2014 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 1 Minutos jugados:90
13. Rival: Ghana Marcador: Portugal 2-1 Ghana Mundial: Brasil 2014 (fase de grupos) Goles: 1 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
14. Rival: España Marcador: Portugal 3-3 España Mundial: Rusia 2018 (fase de grupos) Goles: 3 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
15. Rival:Marruecos Marcador: Portugal 1-0 Marruecos Mundial: Rusia 2018 (fase de grupos) Goles: 1 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
16. Rival: Irán Marcador: Portugal 1-1 Irán Mundial: Rusia 2018 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
17. Rival: Uruguay Marcador: Portugal 1-2 Uruguay Mundial: Rusia 2018 (octavos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
18. Rival: Ghana Marcador: Portugal 3-2 Ghana Mundial: Catar 2022 (fase de grupos) Goles: 1 Asistencias: 0 Minutos jugados:88
19. Rival: Uruguay Marcador: Portugal 2-0 Uruguay Mundial: Catar 2022 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:82
20. Rival: Corea del Sur Marcador: Portugal 1-2 Corea del Sur Mundial: Catar 2022 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:65
21. Rival: Suiza Marcador: Portugal 6-1 Suiza Mundial: Catar 2022 (octavos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:16
22. Rival: Marruecos Marcador: Portugal 0-1 Marruecos Mundial: Catar 2022 (cuartos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados: 39
23. Rival: RD Congo Marcador: Portugal 1-1 RD Congo Mundial: México 2026 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
24. Rival: Uzbekistán Marcador: Portugal 5-0 Uzbekistán Mundial: México 2026 (fase de grupos) Goles: 2 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
25. Rival: Colombia Marcador: Portugal 0-0 Colombia Mundial: México 2026 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugads:90
26. Rival: Croacia Marcador: Portugal 2-1 Croacia Mundial: México 2026 (dieciseisavos de final) Goles: 1 Asistencias: 0 Minutos jugados:81
27. Rival: España Marcador: Portugal 0-1 España Mundial: México 2026 (octavos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90

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