Publicación: lunes 6 de julio de 2026

EFE

Cristiano Ronaldo no podía irse sin tirar su última frase: "Antes de CR7, Portugal no tenía ningún título"

El goleador portugués se despidió de los Mundiales y de la Selección de su país

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, disputó este lunes su último partido con su selección al caer derrotado en octavos de final del Mundial 2026 contra España (0-1) y aseguró sentirse con la “conciencia tranquila” y “contento” por su legado ya que con él los lusos lograron los tres títulos en su historia, uno de ellos, la Eurocopa 2016 que equiparó en importancia con el Mundial.

“Mañana me levantaré igual que hoy, con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016 -la Eurocopa-; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será otro día y la vida sigue”, dijo en zona mixta.

Los increíbles números que dejó Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo

1. Rival: Angola Marcador: Portugal 1-0 Angola Mundial: Alemania 2006 Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados: 60
2. Rival: Irán Marcador: Portugal 2-0 Irán Mundial: Alemania 2006 Goles: 1 Asistencias: 0 Minutos jugados: 90
3. Rival: Países Bajos Marcador: Portugal 1-0 Países Bajos Mundial: Alemania 2006 (Octavos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados: 34
4. Rival: Inglaterra Marcador: Portugal 3-1 Inglaterra (penales) Mundial: Alemania 2006 (cuartos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados: 120
5. Rival: Francia Marcador: Portugal 0-1 Francia Mundial: Alemania 2006 (Semifinales) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
6. Rival: Alemania Marcador: Portugal 1-3 Alemania Mundial: Alemania 2006 (Partido por el tercer lugar) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados: 90
8. Rival: Corea del Norte Marcador: Portugal 7-0 Corea del Norte Mundial: Sudáfrica 2010 (Fase de grupos) Goles: 1 Asistencias: 1 Minutos jugados:90
9. Rival: Brasil Marcador: Portugal 0-0 Brasil Mundial: Sudáfrica 2010 (Fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
10. Rival: España Marcador: Portugal 0-1 España Mundial: Sudáfrica 2010 (Octavos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
11. Rival: Alemania Marcador: Portugal 0-4 Alemania Mundial: Brasil 2014 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
12. Rival: Estados Unidos Marcador: Portugal 2-2 Estados Unidos Mundial: Brasil 2014 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 1 Minutos jugados:90
13. Rival: Ghana Marcador: Portugal 2-1 Ghana Mundial: Brasil 2014 (fase de grupos) Goles: 1 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
14. Rival: España Marcador: Portugal 3-3 España Mundial: Rusia 2018 (fase de grupos) Goles: 3 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
15. Rival:Marruecos Marcador: Portugal 1-0 Marruecos Mundial: Rusia 2018 (fase de grupos) Goles: 1 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
16. Rival: Irán Marcador: Portugal 1-1 Irán Mundial: Rusia 2018 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
17. Rival: Uruguay Marcador: Portugal 1-2 Uruguay Mundial: Rusia 2018 (octavos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
18. Rival: Ghana Marcador: Portugal 3-2 Ghana Mundial: Catar 2022 (fase de grupos) Goles: 1 Asistencias: 0 Minutos jugados:88
19. Rival: Uruguay Marcador: Portugal 2-0 Uruguay Mundial: Catar 2022 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:82
20. Rival: Corea del Sur Marcador: Portugal 1-2 Corea del Sur Mundial: Catar 2022 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:65
21. Rival: Suiza Marcador: Portugal 6-1 Suiza Mundial: Catar 2022 (octavos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:16
22. Rival: Marruecos Marcador: Portugal 0-1 Marruecos Mundial: Catar 2022 (cuartos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados: 39
23. Rival: RD Congo Marcador: Portugal 1-1 RD Congo Mundial: México 2026 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
24. Rival: Uzbekistán Marcador: Portugal 5-0 Uzbekistán Mundial: México 2026 (fase de grupos) Goles: 2 Asistencias: 0 Minutos jugados:90
25. Rival: Colombia Marcador: Portugal 0-0 Colombia Mundial: México 2026 (fase de grupos) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugads:90
26. Rival: Croacia Marcador: Portugal 2-1 Croacia Mundial: México 2026 (dieciseisavos de final) Goles: 1 Asistencias: 0 Minutos jugados:81
27. Rival: España Marcador: Portugal 0-1 España Mundial: México 2026 (octavos de final) Goles: 0 Asistencias: 0 Minutos jugados:90

"Estoy triste por salir así del Mundial, pero, como dije en la conferencia de prensa, he dado todo, lo mejor de mí. Y salgo con la conciencia tranquila. Así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde. Hay que seguir”, completó.

Por otro lado, dejó su futuro en el fútbol en el aire, a expensas de hablarlo con su familia.

“Fue mi último Mundial, pero de lo demás habrá tiempo para pensar, estar con mi familia y no decidir cosas con la cabeza caliente. Y seguir la vida”, señaló.

Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en 'su último baile mundialista'

Además, aseguró que España tuvo “un poquito de suerte” para llevarse la eliminatoria de octavos de final.

“Fue un partido muy equilibrado. Se pudo dar para cualquier lado y España tuvo un poquito de suerte, marcando en los minutos finales, pero así es el fútbol. En general fue un partido muy disputado”, analizó.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS