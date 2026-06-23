Mucho Cristiano Ronaldo, pero el líder total del Grupo K es Colombia

Enrique Gómez

Sí, gran historia la de Cristiano Ronaldo e intimidante goleada la de Portugal, pero el único líder del Grupo K es Colombia, pues ya ganó sus dos primeros partidos de la Copa del Mundo 2026 y llegó a seis puntos.

Vaya que le costó superar a la República Democrática del Congo, pero tanto dominio en la cancha tuvo su recompensa con el gol tardío de Daniel Muñoz en un Estadio Guadalajara pintado de amarillo.

Victoria 1-0 de la Selección Colombiana, valedera para asegurar su pase a los 16vos de final, aunque todavía insuficiente para entregarle el liderato que le ofrezca un mejor panorama en la siguiente fase.

¡Colombia saca pasaje a dieciseisavos de final! 🎫#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 24, 2026

Después de 20 tiros (nueve de ellos a puerta), Colombia encontró su recompensa a los 76 minutos del partido, luego de que Daniel Muñoz disparara desde un costado del área y el balón se desviara a primer poste.

Con lo difícil que es ganar en este Mundial (pregúntenles a potencias como España, Inglaterra, Portugal o Bélgica), es todo un mérito que el equipo de Néstor Lorenzo tuviera la fuerza de escapar del remolino de las sorpresas y arrancara la victoria en lo que fue el último partido de la segunda ronda del Mundial.

Para ser líder del Grupo K, a Colombia le alcanzará con un empate ante Portugal el sábado 27 de junio.