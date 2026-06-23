Publicación: miércoles 24 de junio de 2026

Enrique Gómez

Mucho Cristiano Ronaldo, pero el líder total del Grupo K es Colombia

El equipo sudamericano no se rindió hasta que arrancó la victoria ante RD Congo

Sí, gran historia la de Cristiano Ronaldo e intimidante goleada la de Portugal, pero el único líder del Grupo K es Colombia, pues ya ganó sus dos primeros partidos de la Copa del Mundo 2026 y llegó a seis puntos.

Vaya que le costó superar a la República Democrática del Congo, pero tanto dominio en la cancha tuvo su recompensa con el gol tardío de Daniel Muñoz en un Estadio Guadalajara pintado de amarillo.

Victoria 1-0 de la Selección Colombiana, valedera para asegurar su pase a los 16vos de final, aunque todavía insuficiente para entregarle el liderato que le ofrezca un mejor panorama en la siguiente fase.

Después de 20 tiros (nueve de ellos a puerta), Colombia encontró su recompensa a los 76 minutos del partido, luego de que Daniel Muñoz disparara desde un costado del área y el balón se desviara a primer poste.

Con lo difícil que es ganar en este Mundial (pregúntenles a potencias como España, Inglaterra, Portugal o Bélgica), es todo un mérito que el equipo de Néstor Lorenzo tuviera la fuerza de escapar del remolino de las sorpresas y arrancara la victoria en lo que fue el último partido de la segunda ronda del Mundial.

Para ser líder del Grupo K, a Colombia le alcanzará con un empate ante Portugal el sábado 27 de junio.

Guadalajara, "la ciudad más mexicana", ahora es la más colombiana

Guadalajara, la ciudad donde Colombia hizo su base, recibió el partido entre el equipo sudamericano y RD Congo.
Colombia entrena en la casa del Atlas y juega en el Estadio de Chivas.
Curiosamente, el inmueble del 'Rebaño' se pintó del mismo color de su archirrival América.
Así se vivió el gran ambiente para el segundo partido de Colombia en la Copa del Mundo 2026.
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