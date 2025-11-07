Costa Rica comenzó a soñar con el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

La Selección de Costa Rica comenzó este lunes los entrenamientos con miras a los dos últimos partidos de la eliminatoria de CONCACAF contra Haití y Honduras, en los que tiene como misión conseguir el boleto al próximo Mundial 2026.

El equipo, con Miguel Herrera al frente, realizó su primera práctica con 22 futbolistas, a la espera del guardameta Patrick Sequeira, el lateral Carlos Mora, y los delanteros Álvaro Zamora y Manfred Ugalde, quienes llegarán entre hoy y el martes procedentes de Europa.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó que en la primera práctica, el conjunto costarricense efectuó ejercicios físicos, trabajos de posesión de balón y en espacios reducido. En las siguientes sesiones el seleccionador Herrera también realizará trabajos tácticos.

Con dos jornadas por jugar en el grupo C, Costa Rica (6 puntos) visitará el 13 de noviembre a Haití (5 puntos), y luego recibirá a Honduras (8 puntos) el día 18. Nicaragua completa este grupo con solo 1 punto.

Solo el primer lugar obtendrá el boleto directo al Mundial, mientras que el segundo lugar podría optar por una de las dos plazas de la CONCACAF a la repesca intercontinental.