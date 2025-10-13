Costa Rica goleó y revivió el sueño mundialista

Redacción FOX Deportes

Costa Rica logró un triunfo contundente por 4-1 sobre Nicaragua en el Estadio Nacional de San José, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo C de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026.

El marcador se abrió con un gol de Alonso Martínez para Nicaragua al minuto 12. Costa Rica empató con Junior Arteaga al minuto 26, pero Nicaragua volvió a adelantarse con Martínez al minuto 28. La selección tica igualó con Manfred Ugalde al minuto 49 y finalmente Francisco Calvo selló la victoria al minuto 90'+4'.

⏹️ Final del partido.



GANÓ LA SELEEEEEEE🇨🇷



El Nacional es Blanco, Azul Y ROOOOJO🇨🇷



¡Nos vemos en noviembre donde enfrentaremos a nuestras similares de Haití y Honduras por la tercera y última fecha FIFA!



Una cosa más, QUE VIVA COSTA RICA🇨🇷



🇨🇷4-1🇳🇮#FCRF #LaSele pic.twitter.com/N54FLx2yYp — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) October 14, 2025

Con esta victoria, Costa Rica suma su primer triunfo en la fase final de las eliminatorias, tras tres empates previos, además, el técnico mexicano Miguel Herrera suma 10 partidos seguidos sin perder al frente del combinado tico.

El resultado mantiene vivas las aspiraciones del equipo costarricense de clasificar al Mundial 2026 al reforzar su posición en el Grupo C y sobre todo: al recuperar confianza de cara a los próximos encuentros.