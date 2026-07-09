Contra Inglaterra será un partido 'súper especial': Erling Haaland

EFE

Erling Haaland afirmó este jueves que los cuartos de final contra Inglaterra serán "súper especiales" por enfrentarse a varios de sus compañeros y rivales en la Premier League, además de al país en el que nació.

"Es un partido especial. Es súper especial porque nací en Inglaterra y juego allí. También juegas contra compañeros de equipo, así que es un partido particular y va a ser bonito", dijo el delantero del Manchester City en una conferencia de prensa previa al entrenamiento de Noruega en Miami.

Erling Haaland vs Harry Kane, duelo de goleadores en cuartos de final del Mundial 2026 Noruega e Inglaterra buscan un lugar en semifinales de la Copa del Mundo

Haaland nació en la ciudad británica de Leeds hace 25 años, cuando su padre Alf-Inge Haaland militaba en el Leeds United, pero la familia se mudó a Noruega cuando tenía tres años.

Este sábado será la primera vez que Haaland se enfrente a la que pudo ser su selección, con un cupo a las semifinales del Mundial en juego sobre el césped del Hard Rock Stadium de Miami.

El partido es histórico para los nórdicos, que nunca habían llegado tan lejos en un Mundial, y eliminaron a Brasil en los octavos de final.

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"Jugar contra Brasil fue una especie de locura para nosotros, y ganarles para luego ir y jugar contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial, en Estados Unidos, es bastante especial", agregó Haaland, el autor de los dos goles de ese encuentro.

Además, aclaró que Inglaterra es la favorita para pasar el sábado y deben ser los británicos quienes sientan la presión.

"El simple hecho de poder jugar en el Mundial es para mí un honor enorme. Era un gran objetivo en mi carrera. Así que poder estar aquí y jugar en el escenario más grande con mis amigos noruegos contra los mejores equipos del mundo es verdaderamente especial", resaltó.