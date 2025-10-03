Colombia va con todo para enfrentar a México y Canadá

EFE

Los delanteros Luis Díaz y Luis Suárez, junto al creativo James Rodríguez encabezan la nómina de Colombia para los amistosos de este mes en Estados Unidos contra las selecciones de México y Canadá, que forman parte de su preparación para el Mundial de 2026, informó este viernes la Federación Colombiana de Futbol (FCF).

Díaz es pieza fundamental en el Bayern MUnich, mientras que Suárez vive un buen momento con el Sporting de Lisboa. La semana pasada fue el autor del gol que aseguró los tres puntos frente al Estoril (0-1) en la Liga de Portugal, así como del tanto de penalti en la Champions League en la derrota frente al Napoli (1-2).

La gran novedad es el llamado de Kevin Serna, del Fluminense, quien por primera vez vestirá la camiseta de la Selección Colombiana en la categoría absoluta.

Los demás nombres de los 25 convocados para estos amistosos han sido habituales en los listados del técnico argentino Néstor Lorenzo.

En esta convocatoria regresaron Álvaro Montero, Johan Carbonero, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Rafael Santos Borré y Yaser Asprilla, pero no fueron llamados Dayro Moreno, Marino Hinestroza, Jhon Córdoba, Santiago Arias ni Jorge Carrascal.

Los jugadores se concentrarán en Plano, Texas) desde el próximo sábado. El 11 de octubre, Colombia jugará contra México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas y tres días después se enfrentará a Canadá en el estadio Sports Illustrated de Harrison, Nueva Jersey.