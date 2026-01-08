Colombia confirmó amistosos contra Francia y Croacia

EFE

La Federación Colombiana de Futbol (FCF) confirmó este jueves que la selección masculina, además de enfrentar a Francia el 29 de marzo en cercanías de Washington, jugará contra Croacia tres días antes en Orlando como parte de su preparación para el Mundial de 2026.

"La Selección Colombia Masculina de Mayores disputará dos partidos internacionales en territorio estadounidense durante marzo, en el marco de la serie 'Road to 26', un ciclo de preparación que reúne a cuatro de las selecciones más destacadas del futbol mundial: Brasil, Colombia, Francia y Croacia", detalló la FCF en un comunicado.

Los partidos servirán al seleccionador del equipo cafetero, el argentino Néstor Lorenzo, como pruebas "de alto nivel competitivo" para ajustar cosas de cara a la Copa del Mundo.

El juego del 26 de marzo en Orlando será el primer encuentro oficial en la historia entre Colombia y Croacia, "hecho que representa un hito relevante para el futbol nacional", señaló la FCF.

"El compromiso del 29 de marzo frente a Francia será el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones. El global favorece a los europeos (2-1). La victoria colombiana fue en el reciente amistoso disputado en marzo de 2018 en el Stade de France, donde la Sele remontó un 0-2 para imponerse 3-2", agregó la información.

Colombia quedó encuadrada en el grupo K del Mundial con Portugal, Uzbekistán y el ganador de la Llave A de la repesca, en la que la República Democrática del Congo enfrentará al vencedor del duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica.

Francia, por su parte, estará en el grupo I con Noruega, Senegal y el ganador de la Llave B de la repesca, en la que Irak definirá la clasificación ante el que se imponga en el encuentro Bolivia-Surinam.

De otro lado, Croacia disputará el grupo L con Inglaterra, Ghana y Panamá.