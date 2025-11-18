¿Clasificará Italia? Así funciona el repechaje de la UEFA hacia el Mundial

Enrique Gómez

Se terminó la fase de grupos en las Eliminatorias de la UEFA hacia el Mundial del 2026 y como Italia no pudo clasificar directo, irá al torneo de repechaje en busca de uno de los últimos cuatro boletos.

La ‘azzurra’ junto con los otros 15 equipos repescados se acomodarán en bombos según su posición en el Ranking FIFA y el sorteo para definir los primeros enfrentamientos será el jueves 20 de noviembre.

Pero ¿de qué va la reclasificación europea hacia la Copa del Mundo de Norteamérica?

· Los equipos del Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania…

· Se enfrenta a los del Bombo 4: Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte en ‘semifinales’.

· Mientras que el Bombo 2: Polonia, Gales, Chequia y Eslovaquia…

· Se enfrenta en ‘semifinales’ al Bombo 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo.

· Todos los duelos serán en casa de las selecciones mejor sembradas

· Los 8 vencedores jugarán una de las 4 ‘finales’ por un boleto directo al Mundial 2026.

La historia en el repechaje está en contra de Italia La tercera podría ser la vencida para la ‘Squadra Azzurra’

Solo las selecciones que puedan ganar dos partidos en el repechaje clasificarán al torneo del verano.

¿Clasificará Italia? Para su primer partido enfrentará a alguno entre Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte, quienes avaznaron al repechaje por la vía de la Liga de Naciones, mientras que, en caso de pasar a una de las finales, epodrá enfrentar a cualquiera de los otros ocho aspirantes.

Solo cuatro de estas selecciones podrá unirse a los ya clasificados de la UEFA, que son Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Inglaterra y Croacia.