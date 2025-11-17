La historia en el repechaje está en contra de Italia

Oscar Sandoval

Italia volvió a quedar en el segundo lugar de su grupo en la eliminatoria UEFA y tendrá que pelear por un boleto a la próxima Copa del Mundo en el repechaje que no es un recuerdo grato, las ultimas dos ocasiones fue sorprendida y la tercera oportunidad podría ser la vencida.

El Mundial 2026 está fuera del alcance de la Selección Italiana que tendrá que esperar el sorteo del próximo jueves para conocer a su rival en una eliminatoria a doble partido, un duelo que podría remarcar la historia del conjunto italiano que no tiene buenas experiencias en la repesca.

Suecia se convirtió en una pesadilla para los ‘Azzurri’ en el repechaje de 2018 y Macedonia del Norte también los dejó fuera de Qatar 2022, la historia de una selección con cuatro títulos mundiales está manchada y lo peor es que volverá a buscar su lugar en el Mundial en una serie a matar o morir.

Ucrania, Irlanda, Albania, Chequía, Eslovaquia, Polonia y muy posiblemente Kosovo y Turquía, junto con Italia, serán las selecciones que pelearán en última instancia en el playoff por un lugar al Mundial 2026 que ya tiene 34 equipos invitados y que va tomando forma.