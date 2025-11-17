Ucrania se metió al repechaje de la UEFA y sigue soñando con el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Un gol a siete minutos del final de Oleksandr Zubkov y otro en el añadido de Oleksiy Gutsulyak dieron la victoria en el campo neutral Stadion Wojska Polskiego de Varsovia a Ucrania que logró clasificarse para la repesca hacia el Mundial 2026.

El cuadro de Serhiy Reborv desplazó del segundo puesto del Grupo D al conjunto escandinavo que inició en ese lugar la sexta y última jornada del cuarteto que ha dominado Francia, primera y directa a Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Islandia, a la que le bastaba el empate para lograr su objetivo, mantuvo el tipo hasta el tramo final, hasta el minuto 83, cuando un córner botado por Viktor Tsygankov fue prolongado en el primer palo por Oleksiy Gutsulyak y rematado en el segundo, también de cabeza y a puerta vacía por el atacante del Trabzonspor Oleksandr Zubkov.

Con Islandia volcada en busca del empate que le devolviera las opciones de repesca, Ucrania sentenció con el gol de Gutsulyak tras recibir un balón de Ivan Kalyuzhny y aspira a disputar su segunda fase final en un Mundial tras el que jugó en el 2006, en Alemania, donde llegó hasta cuartos de final.