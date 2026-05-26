Christian Pulisic reveló cuál es el objetivo de Estados Unidos en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

El capitán de la Selección de Estados Unidos, Christian Pulisic, aseguró que el objetivo principal en el Mundial 2026, del que su país será coanfitrión con Canadá y México, es "superar la fase de grupos" y luego "ir partido a partido".

Here to chase legacy on home soil.



Mauricio Pochettino has selected the 26 players to represent the United States this summer. pic.twitter.com/S8sF7l0PMi — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

"Para nosotros no hay razón para poner un objetivo exacto de lo que es una Copa del Mundo exitosa. Hay múltiples etapas. Nuestro objetivo número uno es la fase de grupos. Una vez podamos tachar eso, luego hay que ir partido a partido", detalló el atacante del Milan preguntado por EFE en la rueda de prensa de presentación de la lista para el Mundial.

Estados Unidos es la selección cabeza de serie del grupo D, y jugará contra Paraguay, Australia y Turquía.

On the attack. pic.twitter.com/pxQn3K6tNI — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

La Federación de Fútbol de Estados Unidos dio a conocer este martes en el 'downtown' de Manhattan la lista de 26 jugadores que Mauricio Pochettino cerró el pasado viernes y compartió con los jugadores.

"Aporta mucha experiencia. Ha entrenado a muchos de los mejores clubes del mundo. De cara a un torneo como este, él va a estar relajado y listo para darnos el plan de juego correcto para competir", apuntó Pulisic sobre el técnico argentino.