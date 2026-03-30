Christian Eriksen podría ser un capitán histórico para Dinamarca

Oscar Sandoval

Dinamarca tiene jugadores emblemáticos que hicieron historia, sin embargo, después del debut de Christian Eriksen en 2010 hay un antes y un después. El ‘10’ acumula tres participaciones en la Copa del Mundo y busca clasificar a una cuarta para alcanzar el grado de leyenda con su selección.

‘La Dinamita Roja’ tiene una historia propia con el Mundial luego de participar en seis ocasiones, en las últimas tres ha jugado Eriksen quien es el líder moral y capitán de un equipo que intentará clasificar al torneo internacional por tercera ocasión en fila, por primera vez.

El mediocampista de 34 años es el máximo representante danés a nivel de selecciones luego de 147 partidos internacionales y de ellos, nueve son de Copa del Mundo. Eriksen podría consagrarse como histórico al ser el único futbolista de su país que participa en el torneo en cuatro ocasiones y tres de manera consecutiva.

Dinamarca enfrentará a la República Checa como visitante e intentará convertirse en el cuarto integrante del Grupo A en el Mundial 2026 y en rival de la Selección Mexicana con el ‘10’ a la cabeza en busca de la proeza.