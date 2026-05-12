Publicación: martes 12 de mayo de 2026

Reuters

Chequia prepara su regreso al Mundial con una amplia prelista

El equipo europeo regresará al torneo tras dos décadas de ausencia.

Chequia dio a conocer este martes su lista preliminar para el Mundial, que se apoya en gran medida en jugadores veteranos de la selección nacional, encabezados por el mediocampista del West Ham Tomas Soucek, mientras se preparan para regresar al torneo tras una ausencia de 20 años.

La lista ampliada de 54 jugadores también incluye al delantero del Slavia de Praga Tomas Chory y al mediocampista David Doudera, quienes recibieron sendas tarjetas rojas en el derbi del fin de semana, que fue suspendido después de que los aficionados irrumpieran en el campo y fueran posteriormente expulsados del club.

La selección, dirigida por Miroslav Koubek, de 74 años, se enfrentará a Kosovo el 31 de mayo en Praga antes de partir hacia una concentración en Nueva Jersey para prepararse para el torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

¡Multiverso de mascotas! Zayu, Maple y Clutch se reunieron con las botargas de Guadalajara

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Maple, Zayu y Clutch con sombrearos típicos de charro.
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Koubek se hizo cargo de la selección tras una sorprendente derrota en la fase de clasificación ante las Islas Feroe y guió a los checos a través de la repesca hasta su primera participación en un Mundial desde 2006.

Los jugadores que participaron en las victoriosas eliminatorias contra Irlanda y Dinamarca conforman el núcleo de la plantilla, entre ellos el defensa del Wolverhampton Ladislav Krejci, el mediocampista del Olympique de Lyon Pavel Sulc y Vladimir Darida, de 35 años, que juega en la Primera División checa con el Hradec Kralove.

El delantero del Hoffenheim Adam Hlozek, que ha tenido problemas de lesiones, también regresa, y el centrocampista del Sparta de Praga Hugo Sochurek, de 17 años, tendrá la oportunidad de debutar con la selección.

Los checos comienzan su andar en el Mundial contra Corea del Sur en el Grupo A el 12 de junio, antes de enfrentarse a los coanfitriones México y Sudáfrica.

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Así fue la reapertura del Estadio Azteca, a 10 semanas del Mundial 2026.
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