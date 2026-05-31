Celebridades mexicanas también presentaron la lista del 'Tricolor'

Hiram Marín

La Selección Mexicana sorprendió con un video alterno para presentar la convocatoria rumbo al Mundial de 2026, un video que apostó por el orgullo nacional y reunió a figuras mexicanas emblemáticas del deporte, la música, el cine y el entretenimiento.

Entre los participantes destacaron Emmanuel, Místico, Lorena Ochoa, Sergio 'Checo' Pérez, Saúl “Canelo” Álvarez, Randy Arozarena, Eugenio Derbez, Jaime Camil, Diego Boneta, Alejandro Fernández, Ximena Sariñana, Ximena Navarrete y Becky G. También aparecieron leyendas del futbol mexicano como Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Enrique Borja, Manuel Negrete, Fernando Quirarte, Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos.

Nuestros corazones hoy laten por el mismo objetivo. Somos todos, somos juntos. 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/DSChFfnIQK — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

A lo largo del video, las celebridades compartieron mensajes de respaldo a la Selección Nacional alternando con aficionados mexicanos que no cuentan con la fama de los ya mencionados, pero que se unieron al apoyo.

Cada personalidad fue tomando la palabra para conectar con distintos sectores de la afición, desde el deporte y la música hasta el cine y la cultura popular, reforzando el mensaje de unidad alrededor del Tricolor.

Llegó el llamado: México presentó su lista mundialista La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer a los 26 convocados por Javier Aguirre

El momento más esperado llegó en la parte final, cuando las propias celebridades fueron las encargadas de revelar los nombres de los futbolistas convocados por Javier Aguirre para el Mundial de 2026.

De esta manera, el anuncio de la lista quedó en manos de algunos de los rostros más reconocidos de México, lo que convirtió la convocatoria en un homenaje colectivo al país y a su pasión por el futbol.