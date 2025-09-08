Publicación: martes 9 de septiembre de 2025

Redacción FOX Deportes

Carlo Ancelotti planea rotación masiva de Brasil ante Bolivia

Luiz Henrique, Samuel Lino y Richarlison jugarán en ataque

Carlo Ancelotti, introducirá entre ocho y nueve modificaciones con Brasil que visitará a Bolivia en su último partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, esto con respecto al equipo que venció 3-0 a Chile en el Maracaná de Río de Janeiro.

De confirmarse el equipo titular usado en el entrenamiento, Brasil alineará en los 4.150 metros de altura de El Alto a Alisson en la portería; Wesley, Fabrício Bruno, Alex y Caio Henrique en la defensa; los centrocampistas Andrey Santos, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; y un trío de atacantes integrado por Luiz Henrique, Samuel Lino y Richarlison.

Los únicos tres que comenzaron el partido con Chile y que pueden repetir con Bolivia son Alisson, Wesley y Bruno Guimarães.

La alegría de la Selección Brasileña es tanta, que se contagia

La alegría de la Selección Brasileña es tanta, que se contagia
El buen humor nunca falta y las risas fueron parte del entrenamiento
Brasil cerró su preparación de cara al duelo de este miércoles contra Chile
La alegría de la Selección Brasileña es tanta, que se contagia
El buen humor nunca falta y las risas fueron parte del entrenamiento
Brasil cerró su preparación de cara al duelo de este miércoles contra Chile
La alegría de la Selección Brasileña es tanta, que se contagia
El buen humor nunca falta y las risas fueron parte del entrenamiento

Los principales cambios serán en el ataque, ya que Brasil se midió a Chile con un cuarteto de atacantes en que Joao Pedro actúo como centro delantero y sus escoltas fueron Raphinha, Estêvão y Gabriel Martinelli.

"Vamos a cambiar no solo la estrategia sino también algunos jugadores", aseguró el entrenador, quien dijo estar evaluando las condiciones y el cansancio de sus jugadores para escoger a los más aptos para actuar en El Alto.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS