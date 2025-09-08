Redacción FOX Deportes
Carlo Ancelotti planea rotación masiva de Brasil ante Bolivia
Luiz Henrique, Samuel Lino y Richarlison jugarán en ataque
Carlo Ancelotti, introducirá entre ocho y nueve modificaciones con Brasil que visitará a Bolivia en su último partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, esto con respecto al equipo que venció 3-0 a Chile en el Maracaná de Río de Janeiro.
De confirmarse el equipo titular usado en el entrenamiento, Brasil alineará en los 4.150 metros de altura de El Alto a Alisson en la portería; Wesley, Fabrício Bruno, Alex y Caio Henrique en la defensa; los centrocampistas Andrey Santos, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; y un trío de atacantes integrado por Luiz Henrique, Samuel Lino y Richarlison.
Los únicos tres que comenzaron el partido con Chile y que pueden repetir con Bolivia son Alisson, Wesley y Bruno Guimarães.
Los principales cambios serán en el ataque, ya que Brasil se midió a Chile con un cuarteto de atacantes en que Joao Pedro actúo como centro delantero y sus escoltas fueron Raphinha, Estêvão y Gabriel Martinelli.
"Vamos a cambiar no solo la estrategia sino también algunos jugadores", aseguró el entrenador, quien dijo estar evaluando las condiciones y el cansancio de sus jugadores para escoger a los más aptos para actuar en El Alto.
