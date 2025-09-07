Carlo Ancelotti y sus experimentos en Brasil

EFE

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, probó este domingo un once con cambios en todas las líneas con respecto al partido contra Chile, aunque mantuvo a cuatro delanteros, con miras al partido contra Bolivia por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.



La Canarinha volvió a ejercitarse en la Granja Comary, el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en la localidad de Teresópolis, estado de Río de Janeiro, donde los jugadores están concentrados desde hace una semana. Carlo Ancelotti ya es 'canarinho'

El técnico italiano parece decidido a dar minutos a los menos habituales el próximo martes frente a la Verde, que se juega entrar en el repechaje.



En la práctica de este domingo, solo abierta a la prensa durante los primeros quince minutos, probó en algún momento con una zaga formada por Fabrício Bruno y Alex, como centrales, y Caio Henrique y Vitinho, en los laterales, según el portal deportivo Ge.



En el medio, Andrey Santos podría sustituir a Casemiro, sancionado por acumulación de tarjetas, y jugar al lado de Lucas Paquetá, en detrimento de Bruno Guimarães.

Carlo Ancelotti dirigió su primer entrenamiento al frente de la Selección Brasileña

El exentrenador del Real Madrid experimentó con Richarlison en la posición de 9, escoltado por Estêvão, Gabriel Martinelli y Raphinha, estos tres últimos titulares en la victoria del pasado jueves, por 3-0, sobre Chile, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



Brasil, ya clasificada para el Mundial, se enfrentará el martes a la selección boliviana en los 4.100 metros de altitud de El Alto, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas.



La pentacampeona del mundo marcha actualmente en la segunda posición de la tabla, con 28 puntos, diez menos que Argentina, líder indiscutible.



Además de Argentina y Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay también están clasificadas de forma matemática para el Mundial de 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.



Solo queda por dirimir la plaza de la repesca, que ahora mismo ostenta Venezuela, con Bolivia apenas un punto por debajo.