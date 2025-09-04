Brasil dio una gran muestra de poder

Redacción FOX Deportes

Brasil confirmó su poderío en las eliminatorias con una clara victoria de 3-0 sobre Chile en el Maracaná. El equipo de Carlo Ancelotti dominó el encuentro de principio a fin, encontrando en la inspiración de sus jóvenes talentos la llave para abrir un partido que nunca se le complicó.

El golazo de chilena de Estevão encendió a la afición y marcó el rumbo de una noche donde la “Canarinha” jugó con tranquilidad, cerrando el marcador con los tantos de Paquetá y Bruno Guimarães.

LUCAS PAQUETÁ TÁ DE VOLTA!



Na primeira participação dele, Luiz Henrique faz a jogadaça, cruza com perfeição e o camisa 11 sobe bonito pra testar pro fundo da rede!



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/TPa1ZRju92 — brasil (@CBF_Futebol) September 5, 2025

Para Brasil, el triunfo significa mucho más que tres puntos. Ya clasificado, el cuadro verdeamarelo aprovecha estos partidos para consolidar a una nueva generación que responde con confianza, incluso sin figuras estelares como Neymar o Vinicius Jr.

El equipo ha encontrado variantes en ataque y solidez en el medio campo, lo que le da margen de sobra para experimentar antes del Mundial, pero sin perder la competitividad que lo ha caracterizado en la eliminatoria.

Del lado chileno, la derrota refleja la difícil realidad de una selección que llega al cierre de este proceso sin opciones de clasificación. Con la ausencia de históricos como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, la Roja apostó por nombres jóvenes que poco pudieron hacer ante la jerarquía brasileña.

FIM DE JOGO!



🇧🇷 3-0 🇨🇱



🏟️ Maracanã



📍Rio de Janeiro



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 — brasil (@CBF_Futebol) September 5, 2025

Más allá del resultado, queda claro que Chile está en un proceso de reconstrucción, en el que deberá apostar por un nuevo ciclo y por encontrar liderazgos frescos que puedan sostener el futuro del equipo.

El resultado deja a Brasil con un panorama alentador y con la ilusión de llegar a la Copa del Mundo con un plantel renovado y competitivo.

Chile, en cambio, se despide de las eliminatorias con la obligación de repensar su proyecto a mediano plazo, sabiendo que el próximo ciclo arrancará pronto y que será vital darle continuidad y confianza a las nuevas generaciones.