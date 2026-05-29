Carlo Ancelotti alineará una formación con cuatro delanteros ante Panamá

Redacción FOX Deportes

Carlo Ancelottti, reveló este sábado el once titular con el que Brasil se medirá a Panamá en el penúltimo amistoso de la ‘Canarinha’ antes del Mundial 2026 y contará de inicio con cuatro delanteros Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha y Luiz Henrique.

‘Carletto’ informó en rueda de prensa, que el portero será Alisson y que la defensa estará conformada por Wesley y Alex Sandro en los laterales; y Léo Pereira y Bremer como centrales.

El mediocampo actuarán Casemiro y Bruno Guimarães, fijos para el técnico italiano desde que asumió las riendas de la pentacampeona del mundo, en mayo de 2025.

Sin los lesionados Rodrygo y Estêvão quienes quedaron fuera de la Copa del Mundo, arriba apostará por Luiz Henrique, extremo del Zenit; Vinícius Júnior, Matheus Cunha y Raphinha.

Ancelotti ya ensayó con este mismo once en el entrenamiento del viernes, por lo que no habrá ninguna sorpresa en el Maracaná, aunque "en la segunda parte cambiaré", anticipó el laureado ex entrenador del Real Madrid.

Brasil jugará el domingo contra Panamá y ya el 6 de junio se enfrentará a Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland (EE.UU.), en el último amistoso antes del Mundial.