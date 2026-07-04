Canadá se despidió del Mundial 2026 con el orgullo intacto

Redacción FOX Deportes

La histórica participación de Canadá en el Mundial 2026 terminó con la derrota 3-0 ante Marruecos en octavos de final, pero Jesse Marsch afirmó que no podría estar más orgulloso de sus jugadores tras una actuación que, en su opinión, merecía un resultado diferente. The team who inspired a whole nation 👏🇨🇦

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L’équipe qui a inspiré tout un pays 👏🇨🇦 pic.twitter.com/91XhHLsaGH — Team Canada (@TeamCanada) July 4, 2026

Canadá, que sumó su primer punto, su primera victoria y su primer triunfo en la fase eliminatoria de un Mundial, dominó durante largos tramos del partido frente a los marroquíes, pero acabó lamentando las ocasiones falladas y los errores cometidos.

"Estoy muy orgulloso de ser el DT de Canadá y, por muy orgulloso que esté, lo estoy aún más de la forma en que nuestros chicos han jugado hoy", declaró Marsch en rueda de prensa.

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El estratega afirmó que Canadá había demostrado a lo largo de todo el torneo que estaba a la altura de la élite mundial.

"Creo que controlamos totalmente al séptimo equipo del mundo en la primera parte, control total. Solo había un equipo en el campo. Y luego no fuimos capaces de rematar. Incluso al comienzo de la segunda parte, fuimos los que tomamos la iniciativa, los que parecíamos tener más posibilidades de marcar", dijo tras la derrota en Houston.