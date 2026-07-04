Houston, tenemos un León: Marruecos goleó a Canadá y avanza a cuartos de final

Hiram Marín

Marruecos lo hizo sencillo. El equipo africano sufrió un poco al comenzar el partido debido a que Canadá se plantó bien, pero poco a poco se adueñó del terreno de juego, tuvo un segundo tiempo casi perfecto y ganó 3-0 para lograr su clasificación a cuartos e final.

El guartameta Yassine Bono detuvo todo lo que le mandó el atque canadiense, que poco a poco se fue diluyendo y aunque tuvo algunos destellos en el encuentro, la armada marroquí se aplicó para ganar el partido.

Morocco secure their place in the last eight! 💫#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Mención honorífica merece Azzedine Ounahi, quien primero al 50', producto de una jugada a balón parado, mandó el balón al fondo de las redes y posteriormente al 82 marcó el tanto que prácticamente clasificaba a los 'Leones del Atlas'.

Canadá aún luchaba y eso provocaba que sus líneas se abrieran, lo cual fue aprovechado por Soufiane Rahimi para marcar el 3-0 definitivo en tiempo de compensación.

Morocco is back at the Quarterfinals for the 2nd consecutive FIFA World Cup 🇲🇦 pic.twitter.com/ZCBEgeC8Ww — FOX Sports (@FOXSports) July 4, 2026

Marruecos se adueñaba de Houston y apagaba las ilusiones de uno de los anfitriones que tendrá que regresar triste a tierras canadienses en un partido en el que quizá, merecieron un poco más.

Por parte de los africanos, de nueva cuenta se erigieron como un equipo fuerte y están listos para lo que viene, pero por lo pronto, este sábado demostraron que hace tiempo ya que dejaron de ser una sorpresa.