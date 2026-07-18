Bukayo Saka brilló en el juego por el tercer lugar

Hiram Marín

Bukayo Saka grabó su nombre en la historia del futbol inglés al firmar una actuación legendaria en el partido por el tercer lugar del Mundial.

El extremo del Arsenal destrozó el planteamiento defensivo de Francia con un espectacular 'hat-trick' que definió el rumbo del encuentro. Su contundencia no solo aseguró la medalla de bronce para los 'Tres Leone's, sino que desató la euforia en las tribunas.

Inglaterra se queda con el tercer lugar del Mundial 2026 tras un festival de goles Francia reaccionó, pero no le alcanzó para completar una remontada histórica

Cada gol de Saka combinó técnica individual y frialdad en el mano a mano para perforar las redes francesas. Con esta tripleta monumental, el joven futbolista ratificó su jerarquía y asumió el rol de líder ofensivo de su país.

La gesta del inglés cobra relevancia al tratarse del cierre de una exigente justa donde demostró una resistencia física y mental fuera de serie.

Su brillante desempeño en este último choque lo consolidó como el jugador del partido y lo ubicó entre los grandes anotadores del torneo. Tras la batalla, el futbolista se despidió cobijado por el reconocimiento unánime.