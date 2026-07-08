Redacción FOX Deportes
Brahim Díaz tendrá rivales conocidos en cuartos de final del Mundial 2026
Brahim aseguró que mañana quedará de lado la amistad con Kylian Mbappé y Tchouaméni
Brahim Díaz señaló que Marruecos cree en sus opciones de eliminar a Francia en los cuartos de final del Mundial 2026 y apuntó que, pese a compartir vestuario en Real Madrid con Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, mañana solo los verá como "rivales".
"Aurélien y Kylian son compañeros míos en el Real Madrid. Son excelentes futbolistas y grandes personas. Mañana, sin embargo, seremos rivales sobre el terreno de juego", aseguró Díaz en una rueda de prensa en la previa de la eliminatoria.
"Confío plenamente en mi equipo", añadió Díaz, uno de los máximos asistentes del Mundial con cuatro pases de gol, solo uno menos que el francés Michael Olise.
"Lo más importante no son las asistencias ni los goles, sino el equipo. Si mis asistencias han ayudado al equipo a ganar, eso me pone contento", aseguró Díaz.
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