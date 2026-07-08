Brahim Díaz tendrá rivales conocidos en cuartos de final del Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Brahim Díaz señaló que Marruecos cree en sus opciones de eliminar a Francia en los cuartos de final del Mundial 2026 y apuntó que, pese a compartir vestuario en Real Madrid con Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, mañana solo los verá como "rivales".

يواجه منتخبنا الوطني منتخب فرنسا على الساعة التاسعة مساءً في دور ربع نهائي كأس العالم 🏆



𝐍𝐞𝐱𝐭 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 🔜

Our National Team faces France 🇫🇷 in the FIFA World Cup 2026 Quarter-finals



⏰ | 9PM 🇲🇦 - 4PM 🇺🇸#DimaMaghrib #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fC2BlrmYiV — Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 8, 2026

"Aurélien y Kylian son compañeros míos en el Real Madrid. Son excelentes futbolistas y grandes personas. Mañana, sin embargo, seremos rivales sobre el terreno de juego", aseguró Díaz en una rueda de prensa en la previa de la eliminatoria.

"Confío plenamente en mi equipo", añadió Díaz, uno de los máximos asistentes del Mundial con cuatro pases de gol, solo uno menos que el francés Michael Olise.

"Lo más importante no son las asistencias ni los goles, sino el equipo. Si mis asistencias han ayudado al equipo a ganar, eso me pone contento", aseguró Díaz.