Billy Gilmour sufrió una lesión que lo dejará fuera del Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Billy Gilmour se perderá el Mundial 2026 tras sufrir una lesión de rodilla en la victoria por 4-1 en el amistoso de este sábado contra Curazao, informó la Federación Escocesa de Fútbol.

We regret to announce that the knee injury sustained by Billy Gilmour in today’s win over Curaçao will rule him out of participation in @FIFAWorldCup.



We're all with you, Billy 💙 — Scotland National Team (@ScotlandNT) May 30, 2026

El jugador de 24 años, que milita en Napoli, sufrió la lesión durante el último partido de preparación de Escocia para el Mundial y regresará a su club para comenzar la rehabilitación.

"Estoy devastado por Billy porque ha sido una pieza fundamental en nuestra campaña de clasificación para el Mundial", dijo el seleccionador de Escocia, Steve Clarke.

"El momento en que ocurre esta lesión es muy cruel y todos lo sentimos por él".

Gilmour tuvo un papel destacado en la exitosa campaña de clasificación de Escocia y se esperaba que tuviera un papel clave en el torneo.

"Sabe lo que todos pensamos de él como futbolista y como persona", añadió Clarke. "Estoy seguro de que a Billy le esperan muchos grandes torneos en el futuro".