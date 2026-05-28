Publicación: viernes 29 de mayo de 2026

Karla Villegas Gama

La transformación invisible del Mundial 2026 está bajo los pies

¿Cómo pasaron 11 estadios de la NFL de césped artificial a canchas del Mundial 2026?

Para recibir el Mundial 2026, Estados Unidos está reemplazando 88 millas (142 kilómetros) de césped en 11 estadios de la NFL. Y eso es apenas el comienzo.

La historia corta va así: la FIFA exige que todos los terrenos de juego cuenten con césped natural. El problema es que los 11 estadios de Estados Unidos que albergarán partidos de la Copa del Mundo son casa de equipos de la NFL, donde normalmente se juega sobre superficies artificiales.

Resolver ese problema requirió cuatro años de investigación, pruebas y una operación logística pocas veces vista en el deporte.

Las sedes del Mundial: aforo, remodelaciones y qué las hace especiales

Estadio Ciudad de México: aforo de más de 83 mil aficionados, inaugurado en 1966 y renovado rumbo a 2026. Casa del América, Cruz Azul y Atlante. Será el primer estadio en recibir partidos en tres Mundiales distintos y ahí se jugaron las finales de Pelé y Maradona.
Estadio Guadalajara: capacidad cercana a 48 mil personas; abierto en 2010. Hogar de Chivas. Destaca por su diseño inspirado en un volcán y por ser uno de los estadios más modernos de México.
Estadio Monterrey: aforo de alrededor de 53 mil aficionados; inaugurado en 2015 con mejoras recientes para el Mundial. Casa de Rayados. Sobresale por la vista panorámica al Cerro de la Silla y por su arquitectura de primer nivel.
New York New Jersey Stadium: capacidad superior a 82 mil espectadores; construido en 2010 y modernizado para 2026. Sede de Giants y Jets. Albergará la Final del Mundial y es uno de los recintos más grandes del torneo.
Dallas Stadium: más de 92 mil aficionados de capacidad; inaugurado en 2009. Casa de Dallas Cowboys. Su gigantesca pantalla central y la magnitud de su estructura lo convierten en uno de los estadios más espectaculares del planeta.
Atlanta Stadium: aforo cercano a 75 mil personas; abierto en 2017. Juegan Atlanta Falcons y Atlanta United. Tiene un techo retráctil único en forma de lente de cámara y tecnología de última generación.
Kansas City Stadium: capacidad superior a 73 mil aficionados; inaugurado en 1972 y remodelado en 2010. Casa de Kansas City Chiefs. Es reconocido mundialmente por el ruido ensordecedor de su afición.
Houston Stadium: aforo de más de 72 mil espectadores; abierto en 2002 y actualizado rumbo a 2026. Hogar de Houston Texans. Fue pionero en la NFL al incorporar techo retráctil.
San Francisco Bay Area Stadium: cerca de 71 mil personas de capacidad; inaugurado en 2014. Casa de San Francisco 49ers. Destaca por su enfoque sustentable y por su avanzada tecnología visual.
Los Angeles Stadium: aforo cercano a 70 mil aficionados; abierto en 2020. Sede de Rams y Chargers. Es famoso por su pantalla ovalada 360 y por ser el estadio más caro construido en la historia.
Philadelphia Stadium: capacidad de alrededor de 69 mil espectadores; inaugurado en 2003. Casa de Philadelphia Eagles. Resalta por sus medidas ecológicas y enormes paneles solares.
Seattle Stadium: aforo aproximado de 69 mil personas; abierto en 2002. Juegan Seattle Seahawks y Seattle Sounders. Tiene una de las atmósferas más intensas y ruidosas del deporte norteamericano.
Miami Stadium: aforo cercano a 65 mil espectadores; construido en 1987 y renovado en 2016. Casa de Miami Dolphins. El clima tropical y su ambiente abierto prometen una de las sedes más vibrantes del torneo.
Boston Stadium: capacidad superior a 65 mil aficionados; inaugurado en 2002 y remodelado recientemente. Hogar de Patriots y Revolution. Su enorme faro detrás de una cabecera es una de sus marcas distintivas.
Vancouver Stadium: capacidad aproximada de 54 mil aficionados; inaugurado en 1983 y remodelado en 2011. Casa de Vancouver Whitecaps. Su techo retráctil y ambiente cerrado generan una acústica espectacular.
Toronto Stadium: cerca de 45 mil espectadores tras su expansión para 2026; abierto en 2007 y modernizado recientemente. Hogar de Toronto FC. Será la sede más pequeña del Mundial, aunque una de las más cercanas al terreno de juego.

Todo comenzó hace 4 años cuando Michigan State University (MSU) y The University of Tennessee (UT), dos instituciones de educación superior, fueron comisionadas para desarrollar el pasto que sustituiría el artificial.

Para ello, los especialistas desarrollaron dos tipos de césped distintos para adaptarse a las condiciones climáticas de cada sede.

El objetivo: producir las 88 millas (142 kilómetros) de pasto natural que serían instaladas en los estadios mundialistas.

Mientras el pasto natural se desarrollaba, los diferentes equipos de mantenimiento de los 11 estadios se dedicaron a remover la grama sintética.

Cuando estuvo listo, el césped viajó cientos de millas en camiones refrigerados, como si se tratara de una mercancía de lujo y no de una cancha de futbol.

La instalación requirió distintos procesos para garantizar que el césped se adaptara correctamente a cada estadio. Por ejemplo, en Atlanta y Dallas, se colocaron lámparas LED gigantescas para mantenerlo con vida.

Cuando ruede el balón en el Mundial, pocos aficionados pensarán en el césped bajo los pies de los jugadores. Sin embargo, debajo de cada pase, cada barrida y cada gol habrá cuatro años de investigación, kilómetros de pasto cultivado especialmente para el torneo y una operación logística tan ambiciosa como la propia Copa del Mundo.

Copyright: Reuters

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