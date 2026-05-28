La transformación invisible del Mundial 2026 está bajo los pies

Karla Villegas Gama

Para recibir el Mundial 2026, Estados Unidos está reemplazando 88 millas (142 kilómetros) de césped en 11 estadios de la NFL. Y eso es apenas el comienzo.

La historia corta va así: la FIFA exige que todos los terrenos de juego cuenten con césped natural. El problema es que los 11 estadios de Estados Unidos que albergarán partidos de la Copa del Mundo son casa de equipos de la NFL, donde normalmente se juega sobre superficies artificiales.

Resolver ese problema requirió cuatro años de investigación, pruebas y una operación logística pocas veces vista en el deporte.

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Todo comenzó hace 4 años cuando Michigan State University (MSU) y The University of Tennessee (UT), dos instituciones de educación superior, fueron comisionadas para desarrollar el pasto que sustituiría el artificial.

Para ello, los especialistas desarrollaron dos tipos de césped distintos para adaptarse a las condiciones climáticas de cada sede.

El objetivo: producir las 88 millas (142 kilómetros) de pasto natural que serían instaladas en los estadios mundialistas.

Mientras el pasto natural se desarrollaba, los diferentes equipos de mantenimiento de los 11 estadios se dedicaron a remover la grama sintética.

The final sod roll is down 🙌



T-19 days until Miami takes the stage! pic.twitter.com/3u7Gq8qxgR — Hard Rock Stadium (@HardRockStadium) May 27, 2026

Cuando estuvo listo, el césped viajó cientos de millas en camiones refrigerados, como si se tratara de una mercancía de lujo y no de una cancha de futbol.

La instalación requirió distintos procesos para garantizar que el césped se adaptara correctamente a cada estadio. Por ejemplo, en Atlanta y Dallas, se colocaron lámparas LED gigantescas para mantenerlo con vida.

Cuando ruede el balón en el Mundial, pocos aficionados pensarán en el césped bajo los pies de los jugadores. Sin embargo, debajo de cada pase, cada barrida y cada gol habrá cuatro años de investigación, kilómetros de pasto cultivado especialmente para el torneo y una operación logística tan ambiciosa como la propia Copa del Mundo.