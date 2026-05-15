Bélgica ya eligió a los 26 futbolistas que irán al Mundial

Redacción FOX Deportes

Rudi Garcia reveló la lista de 26 jugadores que representarán a Bélgica en la Copa del Mundo.

El técnico contará con un plantel lleno de experiencia, en el que sobre salen Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Jérémy Doku y el goleador histórico de la selección, Romelu Lukaku.

"Sólo hay un Romelu Lukaku en el planeta futbol, con su estilo. Nadie puede igualar su rendimiento".

Kevin de Bruyne, el héroe que le dio el triunfo a Bélgica

Entre las sorpresas está el regreso de Axel Witsel, que a sus 37 años buscará ser la pieza clave que dé equilibrio al mediocampo; así como el llamado de Matias Fernández-Pardo, quien se decantó por los ‘Diablos Rojos’, a pesar de tener la posibilidad de representar a España.

Para Garcia, la convivencia es importante porque "en un grupo de 26 hay algunos que jugarán más que otros, algunos igual que no juegan".

Bélgica está situado en el Grupo G, junto con Egipto, Irán y Nueva Zelanda, y debutará en el Mundial 2026 el 16 de junio contra los ‘Faraones’, en el Lumen Field de Seattle.