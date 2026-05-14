Nueva Zelanda presenta su convocatoria de cara al Mundial

Redacción FOX Deportes

Nueva Zelanda anunció a los 26 futbolistas que representará a la nación en la próxima Copa del Mundo y con los que buscará su primera victoria en la historia del certamen.

El entrenador, Darren Bazeley, dijo que “es un privilegio estar en este rol y nombrar a la plantilla” que estará en el torneo.

La figura central del equipo es el capitán Chris Wood. El delantero ha desarrollado su carrera en el futbol inglés desde 2009, cuando salió de Nueva Zelanda. Actualmente se desempeña en el Nottingham Forest.

A message from our FIFA World Cup captain, Chris Wood 🇳🇿🏆 pic.twitter.com/xuV3VRGeMk — New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) May 14, 2026

Otros jugadores con roce fuera de Oceanía son: Michael Boxall (Minnesota United), Finn Surman (Portland Timbers), Marko Stamenić (Swansea City) y Ben Old (Saint-Étienne).

Los ‘All Whites’ están emparejados con Bélgica, Egipto e Irán en el Grupo G y disputarán su primer partido el 15 de junio ante los persas.