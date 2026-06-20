Arda Güler y toda la Selección Turca pidieron perdón

EFE

Sin palabras para justificar las dos derrotas consecutivas que anticipan su eliminación del Mundial 2026, los jugadores de la selección de Turquía pidieron hoy disculpas a la poblacion de su país.

“Queremos disculparnos, nos sentimos avergonzados", declaró el madridista Arda Güler a la televisión pública turca TRT tras el partido que su equipo perdió por 0-1 frente a Paraguay en Santa Clara (California), en la segunda jornada del Grupo D.

"Todos jugamos en clubes de primer nivel y deberíamos rendir mucho mejor en esta competición. En dos partidos no hemos marcado ni un solo gol y eso es inaceptable”, añadió el centrocampista de 21 años, consolidado como el gran favorito de la hinchada.

Por su parte, el capitán de las 'Estrellas Crecientes', Hakan Çalhanoglu, reconoció la frustración del plantel tras las altas expectativas generadas por el regreso de Turquía a una Copa del Mundo después de 24 años de ausencia.

"Es difícil encontrar las palabras adecuadas en este momento. Todos estamos decepcionados", admitió el centrocampista de 32 años.

"Lo dimos todo en estos dos partidos, pero no fue suficiente. Ellos marcaron prácticamente en su único tiro y ganaron el partido. Pido disculpas a nuestra gente. Este podría ser mi último Mundial, pero ahora necesitamos apoyar a los futbolistas más jóvenes y ayudarlos a levantarse. Lo intentamos, pero no funcionó; fue mala suerte", concluyó.

Dolor y drama; Turquía quedó eliminado del Mundial

También el seleccionador, el italiano Vincenzo Montella, lamentó los dos reveses seguidos pese a haber dominado el juego tanto frente a Paraguay como en el debut ante Australia (0-2).

"Lo lamento profundamente. Teníamos grandes expectativas. Llevo 35 años vinculado al fútbol y, normalmente, algo así ocurre una vez cada 50 partidos. A nosotros nos ha sucedido en dos encuentros consecutivos", comentó el técnico, a cargo del combinado turco desde 2023.

"La suerte no estuvo de nuestro lado. Les dije a los jugadores que mantuvieran la cabeza alta porque lo dieron todo", agregó.

En la misma línea se manifestó el guardameta Ugurcan Çakır al pedir perdón a "toda la nación".

"Lo deseábamos con todas nuestras fuerzas, pero no logramos marcar. Las expectativas eran muy altas y no estuvimos a la altura. Mantendremos la frente en alto y seguiremos esforzándonos para que nuestro país se sienta orgulloso", afirmó.

En su última participación mundialista, en Corea y Japón 2002, Turquía alcanzó las semifinales —donde cayó ante Brasil— y se quedó con el tercer puesto tras derrotar a la coanfitriona Corea del Sur por 3-2.

Senol Günes, el seleccionador que dirigió aquella gesta histórica, analizó el encuentro de hoy: "Nuestros futbolistas se esforzaron mucho, pero les faltó organización. El rival creó muy pocas ocasiones y ganó gracias a su juego defensivo. Nuestros jugadores tienen más talento, pero les faltó la determinación necesaria para conseguir un buen resultado".