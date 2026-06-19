Brasil golea a Haití y retoma el liderato de su grupo

Karla Villegas Gama

Un primer tiempo brillante le bastó a Brasil para superar 3-0 a Haití y consolidarse como líder momentáneo del Grupo C en el Mundial 2026.

La ‘Canarinha’ arrancó con un cambio clave en la delantera: Matheus Cunha tomó el lugar de Igor Thiago y su impacto en la cancha fue inmediato.

El ‘9’ desequilibró a la defensa y apoyó en el ataque. Al minuto 11 metió un pase filtrado para Raphinha, quien disparó a quemarropa, pero estaba adelantado y le anularon el tanto.

BRAZIL TAKES THE LEAD OVER HAITI! 🇧🇷



Cunha cleans it up for the goal and the celly to go along with it pic.twitter.com/PWqBOyJeCx — FOX Sports (@FOXSports) June 20, 2026

Poco a poco los sudamericanos crecieron y al 23’ Vinícius Júnior sacó un potente disparo que Johny Placide rechazó; el rebote le quedó a Matheus Cunha para abrir el marcador.

Doce minutos más tarde, el propio Cunha recibió el esférico dentro del área y con un zurdazo superó a Johny Placide.

Cuando mejor jugaba Brasil, Raphinha se tuvo que marchar del terreno de juego por una lesión muscular.

BRACE FOR CUNHA! 🇧🇷



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Antes del descanso, ‘Vini’ puso el 3-0 tras recibir la pelota en el área, fintar al arquero y definir con calma.

Tras el descanso, la ‘Canarinha’ bajó la intensidad, dándole a Haití algunas oportunidades para atacar, aunque todas controladas por la defensa y por el propio Alisson.

Al 65’ Carlo Ancelotti hizo ajustes y le dio minutos a Endrick y Gabriel Martinelli. El primero tuvo algunas opciones claras, una de ellas incluso terminó en gol, pero fue anulado por fuera de juego.

No hubo tiempo para más. Brasil sumó tres puntos, mantuvo el liderato provisional del Grupo C y ahora pondrá la mira en Escocia, su rival del miércoles 24 de junio en el Estadio Miami.