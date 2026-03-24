Años sin Mundial: Turquía y Rumania juegan contra su propia historia

Oscar Sandoval

El playoff de la UEFA es la última oportunidad que tienen Turquía y Rumania para regresar a una Copa del Mundo, acumulan décadas sin competir en el máximo torneo internacional y el balance entre ambos jugará a favor del conjunto rumano que en partidos oficiales está respaldado por los números.

A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda 26 Mart’ta Romanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Riva’da sürdürüyor. #BizimÇocuklar🇹🇷 | #TURROU | @Trendyol pic.twitter.com/21V3fdtIYU — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) March 24, 2026

Turquía recibe el partido del playoff y busca dar un paso más rumbo al Mundial 2026, la nueva generación encabezada por Kenan Yildiz y Arda Güler intentará conseguir un boleto histórico a la justa mundialista porque podría terminar con una espera de 24 años, pero las estadísticas están en su contra.

Rumania suma 28 años sin asistir al torneo de naciones más importante en el mundo futbolístico, su historia se puso en pausa desde 1998 y la ilusión está basada en las estadísticas que reflejan dos derrotas y tres triunfos ante ‘Los de la Luna y Estrella’, será su tercera aparición en la repesca en donde ha sufrido dos dolorosas eliminaciones.

El equipo turco clasificó a su primera Copa del Mundo en 2002 después de golear 6-0 a Austria en el repechaje UEFA, sin embargo, la suerte no le ha sonreído luego de caer con Suiza en 2006 y hace cuatro años ante Portugal.

El ganador peleará ante Eslovaquia o Kosovo por un lugar en el Mundial 2026, un duelo agendado para el próximo 31 de marzo en donde tras 90 minutos se conocerá al último integrante del Grupo D y ahí quieren estar Turquía y Rumania.