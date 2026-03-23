Kosovo busca lo imposible; su primer playoff y su primer Mundial

Oscar Sandoval

Kosovo mantiene viva la esperanza de disputar su primer Mundial, el camino no será fácil y la ilusión puede terminar en 90 minutos si no derrota a Eslovaquia, un duelo inédito en el panorama internacional que podría marcar la historia futbolística de 'Los Chicos de Oro'.

El repechaje de la UEFA no es recuerdo grato para Eslovaquia que lo disputará por segunda ocasión, por esa vía intentó llegar a la Copa del Mundo de Alemania 2006, pero en su camino se encontró con España y tuvo que esperar cuatro años más para acceder a su primer torneo internacional como nación independiente tras la separación de Yugoslavia.

Kosovo que también pertenecía a Yugoslavia, no fue miembro de la FIFA hasta 2014 y desde entonces no ha sido capaz de clasificar al Mundial, nunca había estado tan cerca y no quiere dejar pasar la oportunidad. Se estrena en el playoff y llega al duelo con una racha de cinco partidos sin perder.

Eslovaquia será local el próximo jueves y anhela su segunda participación en el Mundial tras debutar en Sudáfrica 2010, lo que implica un doble reto para ‘Los Chicos de Oro’ que necesitan ganar para seguir soñando con la justa mundialista.