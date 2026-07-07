Amadou Onana se pierde lo que resta del Mundial 2026 y el inicio de la Premier League

Redacción FOX Deportes

Amadou Onana sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la victoria de Bélgica sobre Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026. El mediocampista se perderá el resto del torneo y también los primeros meses de la próxima temporada de la Premier League con Aston Villa.

Medical examinations have confirmed that Amadou has suffered an anterior cruciate ligament (ACL) rupture. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 7, 2026

"Por desgracia, los exámenes médicos han confirmado que Amadou ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior. Es una noticia devastadora, tanto para él personalmente como para el equipo", informó el médico de la selección belga, Brahim Hacene, a través de un comunicado.

La Federación Belga también confirmó que, tras consultar con el Aston Villa, Onana permanecerá concentrado con la selección al menos hasta después del partido de cuartos de final frente a España, programado para el viernes.

Onana abandonó el terreno de juego al minuto 21 del encuentro, después de que la rodilla se le quedara atorada en el césped durante una disputa por el balón. A pesar de la lesión, el mediocampista celebró la clasificación junto a sus compañeros, apoyado en unas muletas.