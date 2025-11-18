Agridulce pase al Mundial para España

Héctor Cantú

El delantero de la selección española Dani Olmo se ha mostrado este martes "contento con el objetivo" de haber confirmado el objetivo de clasificarse para el Mundial de 2026,aunque con un sabor "agridulce" por no haberlo certificado con un victoria ante Turquía y haberse quedado en un empate a dos al que contribuyó con un gol.



Tras el empate en el estadio La Cartuja de Sevilla ante Turquía, último de la fase de clasificación para el Mundial 2026, Dani Olmo, autor del primer gol, dijo que están "satisfechos y contentos por el objetivo" tras un partido en el que "ellos han llegado " y los de Luis de la Fuente "también" y que, aunque han "podido lograr algún gol más": "hay que seguir, contentos", sentenció. Turquía, el primer equipo que fue capaz de marcarle a España

No quiso buscar excusas con el césped porque dijo que es "el mismo para todos" y, ante todo, seguir con "el récord de partidos sin perder," y la ilusión por el Mundial, "que llegue".

Por su parte, el técnico del combinado se mostró feliz por lograr el pase al Mundial, aunque también reconoció que queda un largo camino por recorrer para mejorar.

Dani Olmo anotó el primer gol de España con Luis de la Fuente al frente

Tras el empate ante el combinado otomano, el técnico español echó el balón al suelo y dijo que "quedan muchos meses hasta marzo" hasta la "finalísima ante Argentina" en la que se enfrentarán los vencedores de la Eurocopa y de la Copa América.



Aseveró que queda "mucho trabajo por hacer" hasta entonces y que lo prepararán "muy bien para llevar a los mejores jugadores para competir".