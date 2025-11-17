A Polonia no le alcanzó contra Malta e irá al repechaje

Karla Villegas Gama

Polonia ganó 2-3 en su visita a Malta, pero no le alcanzó para llevarse el boleto directo a la Copa del Mundo. Las ‘Águilas’ necesitaban golear y que Países Bajos perdiera contra Lituania para hacerse con el liderato del Grupo G; sin embargo, con el triunfo de 4-0 de la ‘Oranje’ sus esperanzas terminaron.

El inicio del partido fue muy lento, aunque con claro dominio de Polonia que buscaba un gol tempranero, pero los locales se los negaron.

El primero del encuentro llegó hasta el minuto 32, con un potente testarazo de Robert Lewandowski. Piotr Zieliński cobró una falta con toda la intención de encontrar la cabeza del capitán.

Poco le duró el gusto a las ‘Águilas’, pues al 36’ Ilyas Chouaref tomó el esférico y se desplazó a toda velocidad por la banda izquierda. El balón llegó hasta los pies de Irvin Cardona, quien no falló y cerró la pinza.

El complemento marchó de forma similar, con Malta esperando el contraataque y los visitantes buscando a Lewandowski.

Al 50’, el capitán tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja, picándole el esférico a Henry Bonello, pero se fue por encima.

Nueve minutos más tarde, Lewandowski emprendió la carrera hacia el arco, pero Kurt Shaw le sacó la pelota; para fortuna de los polacos, el rebote le cayó a Pawel Wszolek, quien no dudó y remató al arco para poner el 1-2 al 59’.

Sin embargo, al 61’ Jakub Kiwior derribó a Cardona en el área, el central marcó la pena máxima y el VAR confirmó la decisión. Teddy Teuma fue el encargado de cobrar desde los 11 pasos y no falló.

Parecía que el partido concluiría en un empate, hasta que Zieliński sacó un disparo de larga distancia que fue desviado y terminó al fondo de las redes para el 2-3 definitivo.

Así, Polonia selló su pase al playoff que se disputará en marzo de 2026.