Los boletos para el Mundial Femenino 2027 costarán desde 5 dólares

Reuters

Las entradas para el Mundial Femenino del próximo año en Brasil saldrán a la venta el 1 de diciembre, anunciaron este viernes los organizadores, con un periodo inicial de venta de ocho días antes del sorteo del torneo, que tendrá lugar el 11 de diciembre.

Los aficionados podrán adquirir entradas de las categorías uno, dos y tres, con precios a partir de 30 reales (5.32 dólares) en la categoría tres, dependiendo de los partidos seleccionados.

Be part of this feeling at the #FIFAWWC 2027! ?? Brazil Team Pass, Arena Pass and Flex Pass offer three ways to cheer on world’s best female footballers. Find out more at https://t.co/4YKLtxZR9h! ? ?️ Brazil Team Pass: Three Brazil matches in the group stage, including the opening match. ?️ Arena Pass: All matches at the arena of your choice, including Group Stage, Round of 16, and Quarter-final matches. ?️ Flex Pass: Choose three matches from the Group Stage, Round of 16, or Quarter-finals. This pass may include up to one Brazil match or one Semi-final. — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 13, 2026

El torneo ofrecerá varios paquetes de entradas, entre ellos el "Brazil Team Pass", que cubre los tres partidos de la fase de grupos de la selección anfitriona; el "Arena Pass", que da acceso a los partidos en un estadio elegido hasta los cuartos de final; y el "Flex Pass", que permite a los aficionados seleccionar tres partidos elegibles.

Sarai Bareman, directora de futbol femenino de la FIFA, anunció los detalles de la puesta a la venta en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, que acogerá tanto el partido inaugural como la final.