Publicación: viernes 13 de noviembre de 2026

Reuters

Los boletos para el Mundial Femenino 2027 costarán desde 5 dólares

La venta comenzará el 1 de diciembre y habrá paquetes para asistir a varios partidos.

Las entradas para el Mundial Femenino del próximo año en Brasil saldrán a la venta el 1 de diciembre, anunciaron este viernes los organizadores, con un periodo inicial de venta de ocho días antes del sorteo del torneo, que tendrá lugar el 11 de diciembre.

Los aficionados podrán adquirir entradas de las categorías uno, dos y tres, con precios a partir de 30 reales (5.32 dólares) en la categoría tres, dependiendo de los partidos seleccionados.

El torneo ofrecerá varios paquetes de entradas, entre ellos el "Brazil Team Pass", que cubre los tres partidos de la fase de grupos de la selección anfitriona; el "Arena Pass", que da acceso a los partidos en un estadio elegido hasta los cuartos de final; y el "Flex Pass", que permite a los aficionados seleccionar tres partidos elegibles.

Sarai Bareman, directora de futbol femenino de la FIFA, anunció los detalles de la puesta a la venta en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, que acogerá tanto el partido inaugural como la final.

México comenzó fuerte su camino rumbo al Mundial Femenil
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