A un año del Mundial Femenino 2027, Brasil ya calienta motores

EFE

La FIFA celebró este miércoles 24 de junio en Miami que falta justo un año para el inicio de la Copa Mundial Femenina de 2027, que Brasil acogerá del 24 de junio al 25 de julio de ese año y que será la primera de la historia disputada en Sudamérica.

La máxima responsable de futbol de la FIFA, Jill Ellis, dos veces campeona del mundo como seleccionadora de Estados Unidos, reivindicó el país anfitrión en un evento en el Museo de la FIFA, en la Freedom Tower (Torre de la Libertad) de Miami, donde este miércoles coincidió el partido entre Brasil y Escocia del Mundial masculino.

"No hay escenario más apropiado que Brasil para llevar nuestro deporte a nuevas costas", afirmó.

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El torneo femenino reunirá a 32 selecciones en ocho sedes brasileñas y ya tiene 14 clasificadas, entre ellas España, vigente campeona, y tres sudamericanas: la anfitriona Brasil, Argentina y Colombia.

La FIFA tiene ya unos 200 empleados contratados en Brasil para organizar la cita, el 70% de ellos mujeres, según detalló Ellis.

Para conmemorar el año que falta, la organización también iluminó el Cristo Redentor de Río de Janeiro e inauguró murales en las ocho ciudades anfitrionas.

La excapitana de la selección brasileña Aline Pellegrino, directora ejecutiva de Legado y Relaciones Institucionales del Mundial, situó el legado social y el del futbol femenino entre los pilares de la organización y reivindicó que el torneo debe dejar un impacto duradero en su país.

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La exfutbolista recordó que Brasil aprobó hace unas semanas una ley específica para la competición.

El ministro de Deportes de Brasil, Paulo Henrique Cordeiro, prometió organizar "la mejor y la mayor" Copa del Mundo Femenina de la historia.

La organización adelantó que en las próximas semanas presentará el programa de voluntariado, el calendario de partidos y la mascota, además de la fecha y la sede del sorteo final. Aún deben clasificarse 18 de las 32 selecciones que disputarán el torneo.