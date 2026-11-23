EFE

Charlyn Corral y sus compañeras de la selección mexicana Jacqueline Ovalle, Kenti Robles, Alice Soto, Itzel Velasco y Maricarmen Reyes afirman que jugar un Mundial femenino en México es un sueño cumplido.



"Que México sea sede es el sueño de todo un país y de nosotras como futbolistas. Creo que será una gran motivación para mí, que empecé muy joven y para todas las nuevas generaciones para que sueñen con estar ahí", afirmó Corral.

Charlyn Corral celebró su premio como delantera del año con un doblete

Charlyn Corral, designada mejor delantera del mundo en la pasada gala del Balón de Oro, encabezó el mensaje al que se unieron sus compañeras, luego de que la FIFA anunciara a México como sede del Mundial 2031 junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.



Jacqueline Ovalle, ganadora del premio 'Marta' en el 2025, coincidió con Corral.



"Estoy muy contenta de que se puede jugar un partido a nivel mundialista, es algo que un día soñé, ahora se hace realidad y para mí es un orgullo tener la oportunidad de representar al país aquí en casa", señaló Ovalle.



Kenti Robles, exjugadora del Barcelona, Atlético y Real Madrid, también mostró su entusiasmo por esta noticia.

Esta fue la Selección Mexicana que perdió como local ante Jamaica

"Esto representa un sueño de volver a tener un Mundial en el país, el Mundial pasado fue un éxito y esto se va a volver a repetir. México es fútbol y es pasión y todos lo van a disfrutar", dijo Robles.



Un sentimiento con el que concuerda Alice Soto.



"Sería increíble jugar en ese Mundial por la afición. Lo vimos con el Mundial de los hombres y esperemos que se vea algo igual con el del 2031", señaló la futbolista del Monterrey.



Itzel Velasco, guardameta del campeón América, se unió al entusiasmo por recibir la máxima justa futbolística a nivel femenino.



"Es un orgullo para todo el país. Toda la afición deseaba un Mundial de mujeres, sabemos que nos van a apoyar mucho, a nosotras nos toca demostrar que podemos hacer las cosas bien".



Maricarmen Reyes, jugadora de Tigres UANL se refirió a la ilusión que este evento provocará en las niñas mexicanas.



"Es un orgullo para los mexicanos, pero sobre todo para las niñas, es algo para que sueñen y sigan creyendo en ellas. El fútbol femenino ha crecido mucho en este país y esto es muestra de ello", puntualizó Reyes.