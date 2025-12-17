Brasil lo confirmó, quiere ser el anfitrión del Mundial de Clubes de 2029

Redacción FOX Deportes

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, confirmó este lunes que Brasil se presentará como candidato para albergar el Mundial de Clubes de la FIFA de 2029, pues considera que el país está "apto" para ello.

O Brasil está pronto para fazer história mais uma vez.



Hoje celebramos o lançamento da marca da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que vai acontecer aqui, no nosso país — um palco de diversidade, paixão e futebol.



Essa marca represente não só um campeonato, mas um movimento:… pic.twitter.com/xtRa4Oey3T — brasil (@CBF_Futebol) January 25, 2026

"No lanzamos la campaña como tal, pero ya estamos hablando entre bastidores. Vamos a trabajar para ello. Brasil está apto para recibir ese evento grandioso", señaló Xaud a los periodistas al lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino quien está de visita en Brasilia.

No obstante, el máximo dirigente de la CBF dijo que acoger el torneo, que celebró su primera edición el año pasado en Estados Unidos y coronó al Chelsea inglés, "requiere muchas conversaciones y muchos ajustes".

Xaud e Infantino, acompañados por el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, fueron recibidos este lunes por el mandatario del país suramericano, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia.

El motivo principal del encuentro fue el Mundial femenino de 2027, que se celebrará en Brasil y será el primero en Suramérica.