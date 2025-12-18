Publicación: viernes 19 de diciembre de 2025

Brasil anuncia 'juegazos' de preparación rumbo al Mundial

La 'Canarinha' anuncia duelos de preparación de altísimo calibre

La selección brasileña se enfrentará a Francia el 26 de marzo, en Boston, y cinco días después a Croacia, en Orlando, en sendos amistosos de preparación para el Mundial de 2026, informó este viernes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La 'Canarinha' se medirá al combinado liderado por Kylian Mbappé en el Gillete Stadium de Boston (Estados Unidos), donde se disputarán siete encuentros del próximo Mundial.

Brasil se pinta de verde y amarillo por los 30 años del Tetracampeonato

El Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó este miércoles con los colores verde y amarillo de la selección brasileña de fútbol para recordar el 30 aniversario del cuarto título mundial conseguido tal día como hoy en Estados Unidos.
El monumento más icónico del país rindió así tributo a Romário, Bebeto, Dunga, Branco y al resto de héroes del Rose Bowl, donde se impusieron a Italia en la tanda de definición de cobros penales, tras un 0-0 al cierre de la prórroga de la final del Mundial FIFA de 1994.
El homenaje llega en un momento difícil para una Canarinha que ha perdido la hegemonía en Sudamérica ante selecciones como Argentina, Uruguay o Colombia.
Brasil cayó en la definición por penales ante Uruguay en los cuartos de final de la más reciente Copa América, que revalidó el domingo pasado Argentina, en un nuevo revés que se suma a las eliminaciones prematuras en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022
Decepciones a las que hay que sumar la derrota en el Maracaná de Río de Janeiro en la final de la anterior edición de la Copa América, en 2021, frente a la Albiceleste de Lionel Messi.
Con cierto aire de nostalgia, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha querido en este día despertar el espíritu vencedor de la plantilla que se coronó el 17 de julio de 1994 en el estadio Rose Bowl de Pasadena ante más de 90.000 espectadores.

Si no hay lesiones de por medio, será una gran oportunidad para ver, cara a cara, a Vinícius Júnior y Mbappé, estrellas del Real Madrid.

Francia fue campeón de Rusia 2018 y finalista en Catar 2022, cuando perdió ante la Argentina de Lionel Messi.

El 31 de marzo, el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti jugará con Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, en Florida, donde hay una nutrida comunidad de brasileños.

Con un grupo experimentado encabezado por Luka Modric, exjugador del Real Madrid y ahora en las filas del AC Milan, Croacia fue finalista en el Mundial de Rusia y quedó tercera cuatro años después.

De hecho, Croacia fue el verdugo de Brasil en Catar, cuando el equipo entonces liderado por Neymar cayó en los penaltis en la ronda de cuartos de final.

Primer triunfo de Carlo Ancelotti y Brasil está en el Mundial 2026

Brasil venció 1-0 a Paraguay y así selló su pase al Mundial 2026.
El pentacampeón del mundo ganó en casa con un solitario gol de Vinícius al 44'.
Segundo partido bajo el mando de Carlo Ancelotti y primer triunfo del italiano como seleccionador.
Así celebró Brasil su victoria en el Arena Corinthians de Sao Paulo.
Brasil es tercero de la clasificación de CONMEBOL con 25 puntos; Paraguay tiene uno menos.
Así se vivió el primer triunfo de Ancelotti, quien dirigirá a Brasil en el Mundial de 2026.

El cuartel general de la pentacampeona del mundo para los dos amistosos contra Francia y Croacia será el 'Complejo ESPN' de Orlando, donde los jugadores se hospedarán y entrenarán.

"Serán dos partidos de altísimo nivel, contra dos selecciones de la primera línea del fútbol mundial", afirmó en una nota Rodrigo Caetano, coordinador general de las selecciones brasileñas masculinas.

En el sorteo de la fase final del Mundial de 2026 efectuado el pasado 5 de diciembre, en Washington, Brasil quedó encuadrada en el Grupo C junto con Marruecos, Escocia y Haití.

La 'Canarinha' disputará en territorio estadounidense la primera fase del Mundial, que también tiene como sedes México y Canadá.

Debutará el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará a Haití el 19 de junio, en Filadelfia; y a Escocia, cinco días después, en Miami.

