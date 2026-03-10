¡Ya es el patrón! Carlos Vela, nuevo dueño de Los Angeles FC

Enrique Gómez

En 2017 llegó al equipo como jugador y en 2026 ya es el dueño de la institución.

Carlos Vela se convirtió en uno de los propietarios de Los Angeles FC, club con el cual se retiró en 2025.

El equipo angelino anunció que exjugador mexicano ya es parte de su grupo de dueños: “Capitán. Campeón. Propietario”, fue como el club resumió la gran noticia respecto a esta leyenda viviente.

A través de su página de internet, el equipo aurinegro comunicó que “la leyenda del club, Carlos Vela, se ha unido al grupo de propietarios del LAFC, marcando un nuevo capítulo en su histórica relación con el equipo Black & Gold y consolidando aún más su compromiso a largo plazo con el club y la ciudad”.

En tanto, Vela comentó que después de haber desempeñado "muchos roles" en LAFC como ser "el primer jugador, capitán, MVP, cmpeón y embajador del club", es momento de añadir un nuevo título a su relación: "dueño".

Vela, quien en 2017 se unió al club como jugador franquicia de cara a la primera temporada del equipo en la MLS (2018), se consolidó como uno de los mejores futbolistas en la historia del futbol de Estados Unidos. Su récord de 34 goles en la temporada de 2019 sigue vigente en la MLS, incluso en estas épocas donde Lionel Messi está reventando la liga. En total, hizo 78 goles y 42 asistencias en 152 partidos.

“Para mí, el LAFC siempre ha sido más que un club: es mi hogar”, declaró el ‘Bombardero’ en la página web del equipo. “Desde el primer día, nos propusimos construir algo especial para Los Ángeles, y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Convertirme en propietario es un honor y una algo que tomo muy en serio. Me entusiasma seguir apoyando al club y construyendo el futuro”.

Vela será presentado oficialmente el sábado 14 de febrero, en lo que será su primer reto después de anunciar su retiro como futbolista profesional en mayo del año pasado.