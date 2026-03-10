Publicación: miércoles 11 de marzo de 2026

Enrique Gómez

¡Ya es el patrón! Carlos Vela, nuevo dueño de Los Angeles FC

El club anunció que "la leyenda viviente" ya es parte de sus propietarios

En 2017 llegó al equipo como jugador y en 2026 ya es el dueño de la institución.

Carlos Vela se convirtió en uno de los propietarios de Los Angeles FC, club con el cual se retiró en 2025.

El equipo angelino anunció que exjugador mexicano ya es parte de su grupo de dueños: “Capitán. Campeón. Propietario”, fue como el club resumió la gran noticia respecto a esta leyenda viviente.

A través de su página de internet, el equipo aurinegro comunicó que “la leyenda del club, Carlos Vela, se ha unido al grupo de propietarios del LAFC, marcando un nuevo capítulo en su histórica relación con el equipo Black & Gold y consolidando aún más su compromiso a largo plazo con el club y la ciudad”.

En tanto, Vela comentó que después de haber desempeñado "muchos roles" en LAFC como ser "el primer jugador, capitán, MVP, cmpeón y embajador del club", es momento de añadir un nuevo título a su relación: "dueño".

Vela, quien en 2017 se unió al club como jugador franquicia de cara a la primera temporada del equipo en la MLS (2018), se consolidó como uno de los mejores futbolistas en la historia del futbol de Estados Unidos. Su récord de 34 goles en la temporada de 2019 sigue vigente en la MLS, incluso en estas épocas donde Lionel Messi está reventando la liga. En total, hizo 78 goles y 42 asistencias en 152 partidos.

“Para mí, el LAFC siempre ha sido más que un club: es mi hogar”, declaró el ‘Bombardero’ en la página web del equipo. “Desde el primer día, nos propusimos construir algo especial para Los Ángeles, y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Convertirme en propietario es un honor y una algo que tomo muy en serio. Me entusiasma seguir apoyando al club y construyendo el futuro”.

Vela será presentado oficialmente el sábado 14 de febrero, en lo que será su primer reto después de anunciar su retiro como futbolista profesional en mayo del año pasado.

Carlos Vela, el mayor talento de México que nunca deseó estar con México

Carlos Vela, uno de los delanteros más talentosos que ha dado México, se retira a los 36 años; casi 20 años después de haber deslumbrado y ganado el Mundial sub-17 de 2005.
El delantero nacido en Cancún deja el futbol profesional sin haber jugado un solo minuto en la liga de su país, pues aunque se formó en Chivas, jamás debutó.
Vela, fichado en noviembre de 2005 por el Arsenal, jugó sus primeros partidos con Salamanca, pero su debut en Primera División fue con el Osasuna en septiembre de 2007.
El Arsenal cedió Vela, pero nunca con opción a compra, pues siempre confió en su talento. Jugó con los ‘Gunners’ de 2008 a 2010 y después fue al West Bromwich.
Su mejor época en Europa fue con la Real Sociedad. La gente en San Sebastián lo adoraba pese a los altibajos; ahí se mantuvo de 2011 a 2017 e hizo un total de 73 goles.
México nunca pudo aprovechar a Vela, pues durante la mayor parte de su carrera se negó a asistir con la Selección, sin embargo jugó el Mundial de 2010 y de 2018.
A partir de 2018 jugó con Los Ángeles FC y demostró de lo que era capaz estando cómodo. En 2019 se descoció con 36 goles y en total hizo 93 con el club.
El ‘Bombardero’ capitaneó al equipo angelino desde la fundación del club y hasta su último partido en octubre de 2024. Tal fue el nivel que alcanzó que en 2019 estuvo a punto de fichar por el Barcelona.
México materializó sus calamidades con Carlos Vela: su jugador más talentoso nuca tuvo al futbol como su deporte favorito, jamás ambicionó ser el número 1 ni comprometerse con el Tri.
En cuanto a títulos, el delantero se retira con el Mundial sub-17, dos Copas Oro y un título de la MLS, pero con la satisfacción de siempre vivir su carrera a su manera.

