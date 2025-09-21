Victoria fantástica dedicada para Carlos Vela

Héctor Cantú

El LAFC puso la cereza del pastel a una noche inolvidable para Carlos Vela, luego de vencer al Real Salt Lake por 4-1 en el cierre de la jornada 35 de la MLS.

El equipo aurinegro vivió una noche total de entrega en el partido donde se homenajeó al delantero mexicano que puso al LAFC en el mapa.

Previo al silbatazo inicial, Carlos recibió un homenaje y se develó una placa con su nombre, además de recibir el cariño de la afición a la que tantas veces levantó de su butaca para ovacionar sus goles.

El partido se complicó muy temprano para los angelinos. A los 14 minutos, Brayan Vera metió un zapatazo de larga distancia que se anidó en el arco defendido por Hugo Lloris en el que es uno de los goles más vistosos del fin de semana.

Pero de a poco el LAFC fue recuperando la posesión de la pelota y el orden dentro del terreno de juego.

Así, de a poco, fue tejiendo las jugadas de sociedad entre Son y Bouanga que más tarde darían muchos frutos en el tiempo agregado de la primera mitad.

Fue el propio Denis el que emparejó el tanteador en una jugada donde el coreano le dejó frente al arquero solo para empujar la pelota al fondo de las redes.

Después, fue Son Heung-min el que logró el tanto de la voltereta con un disparo de larga distancia que pegó en el poste antes de acariciar las redes.

En el complemento, el LAFC fue perdiendo presencia en el terreno de juego y con el pasar de los minutos Real Salt fue recuperando espacios, hasta que llegó un contragolpe demoledor.

Denis Bouanga, nuevo máximo anotador histórico del LAFC, quedó frente al arquero rival y le picó la pelota a su salida para enviarla al fondo de las redes para llegar a 96 goles con el LAFC.

A cuatro minutos del final, un error en la salida de Real Salt Lake fue bien aprovechado por el LAFC para marcar el cuarto gol del partido y el tercero de la noche para Denis Bouanga que sigue acrecentando su leyenda en el LAFC antes de ser sustituido.

Con este resultado, el equipo de Los Angeles se mantiene en la cuarta posición de su conferencia, mientras que Real Salt Lake comprometió aún más su presencia en Playoffs tras caer hasta la posición 12.